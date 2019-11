Dit is de Ford Mustang Mach-E

De naam Mustang staat al sinds 1964 voor een van de begeerlijkste modellen van Ford en dat ze dat label nu gebruiken om een elektrische cross-over een boost te geven, getuigt van zelfvertrouwen. Een sentiment dat het prototype, dat we in een hermetisch afgesloten studio in Düsseldorf mogen bekijken en betasten, in elk geval uitstraalt. De koets oogt laag dankzij een berekend lijnenspel, waarmee een ranker postuur wordt gesuggereerd dan hij in werkelijkheid heeft. Maar de Mustang-factor zit hem vooral in de voor- en achterkant, waar de zogenaamde 'tri bar' in de lichtunits terug te vinden is. Verder zijn de contouren van de grille geïnspireerd op die van de Mustang sportcoupé, al is hij in dit geval gesloten. "Daardoor komt het Mustang-logo beter tot zijn recht", legt Europees designbaas Amko Leenarts uit, terwijl hij ons rond zijn nieuwste creatie leidt.

Double cowl

Vanbinnen bestaat de knipoog naar het origineel uit de subtiel in het dashboard verwerkte 'double cowl', de dakkapelvormige koepels die kenmerkend waren voor Mustangs. Meer in het oog springen de twee digitale displays. Achter het stuur vervangt een klein exemplaar de klokken, terwijl een groot, 15,5 inch staand touchscreen de meeste secundaire functies bevat. Ford zet hoog in met connectiviteit en het systeem is dan ook zelflerend, zodat het de voorkeuren en gewoontes van de diverse bestuurders herkent en de schermindeling er op aanpast. Onderaan het scherm zit een geïntegreerde draaiknop, zodat je toch nog wat 'organisch' gevoel met de elektronica krijgt.

Over de breedte van het dashboard loopt een soundbar van B&O. Op de achterbank merk je dat de lage koets deels optisch bedrog is, want behalve de riante beenruimte is ook de hoofdruimte dik in orde en dat geldt eveneens voor de kofferruimte.

Frunk

De smartphone speelt een belangrijke rol in het geheel en functioneert bovendien als sleutel. Daardoor kun je ook anderen autoriseren, al dan niet met bepaalde beperkingen, waarmee autodelen eenvoudiger wordt. Ook kun je zo een koerier toegang verschaffen. Handig daarvoor is de frunk, die met zijn 100 liter flinke pakketten kan herbergen zonder dat de bezorger toegang krijgt tot de rest van het interieur. Die extra bergruimte in de neus is bovendien waterdicht en uitspoelbaar, zodat hij geschikt is om bijvoorbeeld vuile schoenen op te bergen na een dag in de natuur.

Tesla Model Y

De sleutel annex smartphone kan tijdens bijvoorbeeld een dagje strand ook in de auto blijven, al kun je je afvragen hoeveel mensen tegenwoordig een dag zonder smartphone zouden overleven. Niettemin kun je dan met behulp van een toetsenbord op de B-stijl (lekker retro-Amerikaans) een persoonlijke toegangscode intikken. Zo op het oog doet de Mustang Mach-E ons vooral denken aan de Jaguar i-Pace. Is dat waar Ford op mikt? Leenarts denkt even na en schudt dan zijn hoofd: "Nee, wij mikken meer op de Tesla Model Y en de Volkswagen ID-4."

Volkswagen

Over VW gesproken: je zou kunnen denken dat de Mustang Mach-E een eerste vrucht is van Fords aangekondigde samenwerking met Volkswagen op het gebied van elektrische mobiliteit, maar niets is minder waar. De ontwikkeling begon in 2017 en de Mach-E is daarom een volledig eigen ontwerp. De eenvoudigste versie heeft 258 pk, voorwielaandrijving en een accupakket van 75 kWh, waarmee hij net geen 500 km haalt volgens WLTP. Snelladen kan tot 150 kW en dan tank je er in tien minuten 93 km bij. Deze uitvoering gaat in ons land € 49.000 kosten, maar dat is nog wel voor belasting.

600 km WLTP

Wie meer geld uittrekt, kan kiezen voor 338 pk, vierwielaandrijving en/of een accu met 99 kWh, die maximaal 600 km actieradius belooft. President Trump lijkt weinig in de melk te brokkelen te hebben gehad, want de Ford Mustang Mach-E loopt in Mexico van de productieband. We moeten er overigens nog wel even geduld voor opbrengen, want Fords antwoord op de nog te introduceren Tesla Model Y en Volkswagen ID.4 staat voor het vierde kwartaal van 2020 op de agenda. Maar het goede nieuws: zes markten krijgen de primeur en Nederland is daarbij.