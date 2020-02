Mercedes-Benz EQA in beeld

Mercedes-Benz plakt zijn EQ-etiket op volledig elektrische modellen. Het merk heeft al de EQC en de EQV en binnen afzienbare termijn komt daar de EQA bij. Die EQA wordt, in tegenstelling tot de EQA Concept die Mercedes-Benz in 2017 in Frankfurt liet zien, géén elektrische hatchback, maar een elektrische cross-over. De EQA wordt namelijk de volledig elektrische variant van de nieuwe tweede generatie GLA. Mercedes-Benz bevestigt dat de EQA nog dit jaar wordt gepresenteerd, maar die onthulling gaat niet in Genève plaatsvinden.

Om het wachten te verzachten, geeft Mercedes-Benz een aantal afbeeldingen vrij waarop de EQA in testkostuum is te zien. Technische specificaties doet Mercedes-Benz ook vandaag niet uit de doeken. Reken op een EV met een elektrische actieradius van zo'n 400 kilometer. Wél bevestigt Mercedes-Benz dat het volgende week tijdens de autosalon van Genève nieuwe plug-in hybride versies van bestaande modellen presenteert. De E-klasse staat in opgefriste vorm op de beursvloer en dat model profiteert van de komst van een stekker-hybride variant, maar ook lager gepositioneerde auto's krijge een dergelijke aandrijflijn aangemeten. Zo toont Mercedes-Benz er niet alleen de plug-in hybride variant van de GLA, maar mogelijk ook die van de GLB en CLA. Deze plug-ins krijgen waarschijnlijk hetzelfde hart als de 250e-versies van de A- en B-klasse Hierbij werkt de bekende 1.3 samen met een 102 pk sterke elektromotor, goed voor een systeemvermogen van 221 pk en 450 Nm koppel. Met het 15,6 kWh accupakket zou ook de GLA zo'n 70 kilometer elektrisch moeten kunnen afleggen. In een later stadium komen ongetwijfeld een of meerdere AMG-versies de gelederen versterken.

De EQA maakt deel uit van Mercedes' elektrische modeloffensief. Eind 2022 wil het merk tien volledig elektrische modellen in haar portfolio hebben. Mercedes-Benz gaat de EQA produceren in het Franse Hambach, een productielijn waarin Daimler onlangs € 500 miljoen pompte om de boel klaar te stomen voor de komst van dit kleinere EQ-model. Momenteel bouwt Daimler er de elektrische Smart Fortwo en Forfour.