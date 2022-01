De 10 belangrijkste nieuwe brandstofauto's van 2022

Eerder blikten we vooruit op de belangrijkste elektrische nieuwkomers die in 2022 worden verwacht. Die EV’s worden steeds belangrijker, maar toch is er ook nog een heleboel nieuws mét een verbrandingsmotor op komst. Al is er wel steeds vaker óók een elektromotor aan boord …

Alfa Romeo Tonale

Alfa Romeo verstaat als geen ander de kunst van het in spanning houden van zijn liefhebbers. Na de introductie van de positief verrassende Giulia en Stelvio is het alweer jaren nagenoeg stil rondom dit merk. Wel kregen we in 2019 de Tonale Concept voorgeschoteld, een behoorlijk productierijp ogende, middelgrote SUV. Produceren en knallen, dus? Nou, ja, maar dus wel pas in 2022. Volgend jaar moet Alfa’s alternatief voor de Volvo XC40, BMW X1 en X2 en Audi Q3 eindelijk op de markt verschijnen, waarschijnlijk op een platform dat met onder meer Jeep wordt gedeeld.

Kia Niro

Een geheel nieuwe versie van de auto die de afgelopen twee jaar de lieveling van Nederland was, mag natuurlijk niet ontbreken. Voor de nieuwe Kia Niro ziet de toekomst er zonnig uit, want hij blijft trouw aan het succesvolle recept van het uitgaande model. De auto komt er dus opnieuw als hybride, als plug-in hybride en als EV, dus hij had net zo goed in het EV-lijstje kunnen staan. Helaas zijn de precieze specificaties nog niet bekend. Wel is duidelijk dat het uiterlijk wat brutaler en smaakgevoeliger is dan dat van de eerste Niro, maar dat juichen wij eigenlijk alleen maar toe.

Mazda CX-60/CX-80

Mazda presenteert niet één, maar twee nieuwe SUV’s. Met de namen CX-60 en CX-80 volgen de auto’s het door de CX-30 ingezette naambeleid, maar onderhuids is alles anders. De grote SUV’s staan op een heel nieuw platform met … achterwielaandrijving! Alsof dat nog niet schokkend genoeg is, worden beide auto’s leverbaar met een heuse zes-in-lijn, van het bijzondere SkyActiv-X-type. Als het wat zuiniger mag, komen er trouwens ook ‘gewoon’ plug-in hybrides, nog een noviteit voor Mazda.

Toyota Aygo X

Uitgerekend het niet-Europese Toyota blijft het zeer Europese A-segment trouw en komt met een geheel nieuwe Aygo, nu met een ‘X’. De auto treft in het onderste deel van de markt eigenlijk alleen Zuid-Koreanen als serieuze concurrenten aan, al zijn die Kia Picanto en Hyundai i10 dan ook wel meteen zéér serieus. We weten al hoe de Aygo X eruitziet en wat hij kost, dus het wachten is op hoe hij rijdt!

Dacia Jogger

De nieuwste budgetknaller van Dacia zit in hetzelfde stadium van introductie als de Toyota Aygo X. De Jogger is de spirituele opvolger van de eerste Logan MCV en biedt enorm veel ruimte voor (vanaf) minder dan 20 mille. Daarmee is het een unieke aanbieding en moet het wel heel raar lopen willen we deze auto níet geregeld op de Nederlandse wegen gaan zien.

BMW X1

Zeven jaar na de introductie van de vorige X1 vindt BMW het tijd voor generatie drie. Die rust net als de eveneens nieuwe 2-serie Active Tourer op het UKL2-platform, een verbeterde, nieuwe versie van het voorwielaangedreven UKL-platform van zijn voorganger. Ook op designgebied verwachten we dat de X1 de Tourer zal volgen, want BMW haalt in dit segment geen al te gekke fratsen uit. Er komt trouwens ook een elektrische iX1, maar daarvoor is deze lijst natuurlijk niet bedoeld.

Mercedes-Benz GLC

In 2021 werd er een nieuwe C-klasse gelanceerd bij Mercedes. SUV-broertje GLC kan dan natuurlijk niet achterblijven, dus volgt er volgend jaar een op dezelfde leest geschoeide, nieuwe GLC. Reken op een reguliere uitvoering en een GLC Coupé die allebei iets groeien ten opzichte van het huidige model. Dat is nodig, want met de GLB heeft Mercedes inmiddels een ware kannibaal in huis.

Citroën C5 X

De Citroën C5 X is niet alleen interessant om wat hij is, maar ook om wat hij vertegenwoordigt. Dat is namelijk een nieuwe kijk op het Europese D-segment, die wellicht navolging krijgen bij andere merken. In plaats van een reguliere sedan of stationwagon is de C5 X een ietwat hoog op de poten staande super-hatchback, die toch nadrukkelijk niet als een echte SUV oogt. We zijn benieuwd!

Peugeot 308/Opel Astra/ DS 4

Drie auto’s in één klap? Jazeker. De Peugeot 308, Opel Astra en DS 4 zijn weliswaar niet exact dezelfde auto, maar delen wel een technische basis. Bovendien zijn ze min of meer gelijktijdig gepresenteerd en is 2022 het jaar waarin alle drie de auto’s hun Nederlandse marktintroductie beleven. Drie hypermoderne C-segmenters met deels geëlektrificeerde aandrijflijnen, nieuw infotainment en bijzonder design: als deze modellen geen kopers gaan trekken, is de niet-SUV definitief ten dode opgeschreven.

BMW 7-serie

We sluiten af op hoog niveau, met de nieuwe BMW 7-serie. Behalve een elektrische i7 komt er namelijk ook een ‘gewone’ 7, al lijkt die allesbehalve gewoon te worden. Met een ietwat plompe koets, opgesplitste koplampen en een ongebruikelijk ingedeeld achterwerk lijkt BMW de choquerende introductie van de E65-generatie nog eens dunnetjes over te willen doen.