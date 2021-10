Nieuwe BMW 2-serie Active Tourer: brutale MPV

Terwijl de ene na de andere autofabrikant de MPV achter zich laat, is het nota bene BMW dat zich juist vastbijt in het segment waarin je het merk eigenlijk nooit had verwacht. Dit is de nieuwe BMW 2-serie Tourer. Hij oogt brutaler dan ooit en is vanaf februari 2022 in Nederland leverbaar.

Highlights

Bekend concept nu met eigenwijs front

Met en zonder mild-hybride techniek

Twee plug-ins op komst

Modern interieur

Vanaf februari 2022 in Nederland

Wie tien jaar geleden had gezegd dat BMW met een voorwielaangedreven model zou komen, werd ongetwijfeld hard uitgelachen. Toch bracht het merk in 2014 de 2-serie Tourer op de markt, een naar BMW-maatstaven bijzonder nuchtere maar tegelijk slimme vijfzits-MPV die zelfs gezelschap kreeg van de grotere 2-serie Grand Tourer met zeven zitplaatsen. Diverse fabrikanten laten inmiddels het segment van de MPV voor wat het is, maar BMW komt nu doodleuk met een volledig nieuwe 2-serie Active Tourer.

De nieuwe BMW 2-serie Active Tourer is 4,39 meter lang en dat maakt de tweede generatie van BMW's MPV 3,2 centimeter langer dan het origineel. De wielbasis van de 2-serie Active Tourer is met 2,67 meter echter onveranderd, al is zowel de koets als de spoorbreedte voor en achter zo'n 2,5 centimeter breder. Voor een 'ruimtewagen' is niets zo relevant als interieurruimte en dus is het opvallend dat de bagageruimte van de nieuwe 2-serie Active Tourer nauwelijks is gegroeid ten opzichte het vorige model. De 2-serie Active Tourer slokt 470 liter op, een bescheiden 2 liter meer dan zijn voorganger. Gooi je de achterbank plat, dan kun je tot 1.455 liter aan bagage meenemen, dat is minder dan de 1.510 liter in het uitgaande model. BMW levert de 2-serie behalve met conventionele benzine- en dieselmotoren, waarover straks meer, ook met mild-hybride en plug-in hybride aandrijflijnen. Door de plaatsing van de extra hardware voor die geëlektrificeerde aandrijflijnen hebben de mild-hybride uitvoeringen een bagageruimte waarin je 415 liter kwijt kunt. De plug-ins hebben met 406 liter de kleinste bergruimte. BMW geeft de 2-serie Active Tourer een achterbank die over een afstand van 13 centimeter is te verschuiven. Hiermee is de bagageruimte met maximaal 90 liter te vergroten, al gaat elke extra liter ten koste van de beenruimte van de achterpassagiers.

Motoren

Bij zijn marktintroductie in februari 2022 wordt de nieuwe BMW 2-serie Active Tourer aangeboden met vier aandrijflijnen die stuk voor stuk een zeventraps automaat met dubbele koppeling hebben. Slechts een van de motoropties is een conventionele benzineversie: de 218i. Deze benzinemotor is een 136 pk en 230 Nm sterke 1.5 driecilinder waarmee de 2-serie Active Tourer in 9 tellen op de 100 km/h zit. Een stap daarboven komen twee mild-hybride benzineversies te staan. Deze motoren worden allebei bijgestaan door 19 pk en 55 Nm aan elektrokracht. De eerste is de 220i, een 156 pk sterke 1.5 driecilinder die samen met de elektrohulp goed is voor een systeemvermogen van 170 pk en 280 Nm. In 8,1 seconden snelt de 220i naar een snelheid van 100 km/h. Het gemiddeld verbruik bedraagt afhankelijk van de gekozen uitvoering 5,8-6,5 l/100 km. De sterkste mild-hybride versie is de 223i. Deze heeft geen driecilinder, maar een 204 pk en 320 Nm sterke 2.0 viercilinder die dankzij het mild-hybride systeem goed is voor een systeemvermogen van 218 pk en 360 Nm. Deze voorlopig krachtigste motor in de 2-serie Active Tourer helpt de auto in 7 seconden aan een snelheid van 100 km/h en noteert een gemiddeld verbruik van 6,0-6,6 l/100 km. Dieselen kan ook en wel met een 150 pk en 360 Nm sterke 2.0 viercilinder die BMW in de 218d hangt.

Plug-in hybrides

In de zomer van volgend jaar haalt BMW niet één, maar twee plug-in hybride aandrijflijnen naar de 2-serie Active Tourer: de 225e xDrive en 230e xDrive. Deze vierwielaangedreven versies hebben beide een elektromotor op de achteras en de 1.5 driecilinder benzinemotor in de neus. De 245 pk sterke 225e xDrive heeft net als de 218i een 136 pk sterke benzinemotor en wordt daarnaast bijgestaan door een 109 pk sterke elektromotor. De 230e xDrive is met een systeemvermogen van 326 pk stukken krachtiger dankzij een 150 pk leverende 1.5 en een 177 pk sterke elektromotor op de achteras. Beide versies hebben een 14,9 kWh accu waar je tot 80 kilometer elektrisch mee kunt rijden. Het maximum laadvermogen ligt niet meer op 3,7 kW zoals bij de vorige 225e, maar bedraagt voor beide versies 7,4 kW.

Design en interieur

Vanbuiten is de 2-serie Active Tourer direct als moderne BMW te herkennen. Dat betekent inderdaad dat het meest praktische model van de BMW-familie een eigenwijs front krijgt, in dit geval compleet met een - net als op auto's als de X7 - opmerkelijk grote nierengrille. De roosters worden standaard geflankeerd door full-ledkoplampen en ook de achterlichten zijn ledexemplaren. BMW plakt de zijspiegels voortaan niet meer op de overigens nu vlakker liggende A-stijlen, maar op de portieren. In die portieren vind je verzonken handgrepen.

Hoewel de Active Tourer vanbuiten vasthoudt aan het concept van het uitgaande model, is de MPV vanbinnen compleet anders. In tegenstelling tot de 1-serie en de rest van de modellen van de 2-serie krijgt deze Active Tourer BMW's nieuwste infotainmentsysteem dat het introduceerde op de iX: iDrive met Operating System 8. Op het dashboard staat een gebogen paneel dat zowel een 10,25 inch digitaal instrumentarium als een 10,7 inch infotainmentscherm bevat.

Uitrusting en gadgets

BMW rust de 2-serie Active Tourer standaard uit met over twee zones gescheiden klimaatregeling, een navigatiesysteem, een met leer bekleed sportstuur, een regensensor, automatische verlichting, Park Assist met achteruitrijcamera en diverse passieve en actieve veiligheidssystemen. Uitgebreide cruisecontrol, die reageert op tegemoetkomend verkeer en bij het afslaan rekening houdt met fietsers en voetgangers is tevens standaard. Als optie zijn er onder meer actieve rijbaanassistent, Active Cruise Control met stop&go-functie, een 360-graden-camera, een uitgebreid head-up display en een uitgebreid audiosysteem van Harman Kardon. Daarnaast kun je ook een adaptief M-onderstel op de 2-serie Active Tourer krijgen.

De nieuwe 2-serie Active Tourer komt in februari 2022 naar Nederland. Prijzen volgen in aanloop naar de marktintroductie. De komst van de nieuwe 2-serie Tourer houdt de diversiteit in de 2-serie-familie in stand. Behalve uit een MPV bestaat die modelreeks namelijk uit de tevens voorwielaangedreven 2-serie Gran Coupé en de achterwielaangedreven 2-serie Coupé die op een heel ander platform staat.