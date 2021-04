Nieuwe Citroën C5 X: direct als plug-in hybride

Citroën geeft de C5 eindelijk een opvolger. Dít is de Citroën C5 X, een échte D-segmenter maar wel een op geheel eigenzinnige wijze. De C5 X komt in de tweede helft van dit jaar op de markt en is dan direct leverbaar als plug-in hybride.

Highlights

Nieuw topmodel van Citroën

Geen diesels, wel twee benzinemotoren

Direct verkrijgbaar als 225 pk sterke Plug-in Hybrid

Eigenwijs design

Vanaf de tweede helft van dit jaar in Nederland

Traditionele D-segmenters hebben het door de groeiende populariteit van cross-overs en SUV's moeilijk. De volgende generatie Volkswagen Passat komt waarschijnlijk alleen nog als Variant en de in maart 2022 afzwaaiende Ford Mondeo wordt opgevolgd door een meer cross-overachtige liftback. Citroën kiest 2021 als jaar uit om het D-segment juist opnieuw te betreden. Het merk zet vanaf de tweede helft van dit jaar deze C5 X in de Nederlandse showrooms, een auto die je meer dan de in 2018 gepresenteerde C5 Aircross moet zien als opvolger van de C5 waarvan de laatste exemplaren in ons land in 2017 op kenteken werden gezet.

C5 X dus, en geen C5. Die X is niet alleen een verwijzing naar de CXperience Concept uit 2016 waarop het design is gebaseerd, maar ook naar het feit dat het een mengelmoesje van meerdere carrosseriestijlen is. Volgens Citroën is de liftback een combinatie van een sedan en een stationwagon met de bodemspeling van een SUV. Toch een cross-over dus, in de zuiverste zin van het woord. Hij is 4,81 meter lang en heeft een wielbasis van 2,79 meter. Dat betekent dat Citroëns jongste maar liefst dertig centimeter langer is dan de C5 Aircross. De wielbasis van de C5 X is met 2,79 meter ook nog eens 6 centimeter groter dan die van zijn inmiddels drie jaar oude SUV-broer. Wat afmetingen betreft zit de C5 X dan ook meer in de buurt van de 4,75 meter lange Peugeot 508, die hoewel-ie iets korter is tóch een centimeter extra tussen de voor- en achteras heeft.

Net als bij die Peugeot 508 en C5 Aircross gaat onder de koets van de Citroën C5 X het EMP2-platform schuil, al betreft het net als bij de nieuwe Peugeot 308 en DS 4 (Cross) een doorontwikkeling van die modulaire bodemplaat. De bagageruimte heeft een riante inhoud van 545 liter. Gooi je de achterbank plat, dan kun je 1.640 liter aan materiaal kwijt. Ter vergelijking: de 508 schopt het tot 487 liter, de C5 Aircross slokt 580 liter op.

Plug-in hybride

Een elektrische C5 X zit vooralsnog niet in het vat, maar dat betekent niet dat Citroëns nieuwe topmodel het zonder enige vorm van elektrificatie moet doen. Integendeel. De C5 X komt direct bij zijn introductie als plug-in hybride op de markt. Die C5 X Plug-in Hybrid heeft een systeemvermogen van 225 pk en moet meer dan 50 kilometer volledig elektrisch kunnen afleggen. De topsnelheid ligt in elektromodus op 135 km/h. Hoewel Citroën uitgebreide technische specificaties pas vrijgeeft in aanloop naar de marktintroductie die in de tweede helft van dit jaar plaatsvindt, geeft de aandrijflijn van plug-in hybride C5 Aircross Hybrid volgens Citroën een goede indicatie van wat we van die stekker-C5 X kunnen verwachten. Reken op een 180 pk sterke 1.6 PureTech-benzinemotor die gekoppeld is aan een 109 pk sterke elektromotor. Het accupakket van de C5 Aircross Hybrid heeft een capaciteit van 13,2 kWh, de C5 X Plug-in Hybrid krijgt waarschijnlijk dezelfde elektrische longinhoud.

Dieselmotoren krijgt de C5 X niet. Wél zet Citroën twee conventionele benzinemotoren op de leveringslijst. Welke machines dit precies zijn, geven de Fransen later vrij. Wij mikken erop dat de C5 X is uitgerust met een 130 pk 1.2 PureTech-driecilinder en met een 1.6 PureTech met vier pitten, goed voor 180 pk. De minst krachtige van het stel is waarschijnlijk te koppelen aan een handgeschakelde zesbak en aan een achttraps automaat. De 1.6 komt vermoedelijk alleen in combinatie met die automatische transmissie in de showroom.

Exterieur

Hoewel het design van de C5 X in grote lijnen is geïnspireerd op dat van de CXperience Concept is de familieband met de nieuwe C4 duidelijk. Voorop de lange snuit zien we de inmiddels bekende maar nog altijd eigenwijze ledverlichting. Bovenaan dunne strips led-dagrijverlichting, de daadwerkelijke koplampen zitten een verdieping lager.De achterkant is echter dé visuele attractie. De ledachterlichten lopen ver de hoek om en hebben net als de lampen aan de voorzijde een opvallende indeling. Erboven zit een opvallend vlak liggende achterruit die de lijn van de D-stijl volgt. Zowel boven als onder de achterruit zit een achterspoiler. Citroën parkeert de C5 X op wielen met een grootte van maximaal 19-inch. Hoewel ze fors ogen zijn ze juist vrij smal. Tall & Narrow-wielen, doopt Citroën ze.

Interieur en comfort

Citroën belooft dat de ruimte op de achterbank van de C5 X meer dan riant is. Veel beenruimte is natuurlijk al bevorderlijk voor het comfort, maar de boterzachte Advanced Comfort Seats zijn dat evenzeer. Citroën geeft 'm standaard het Advanced Comfort-onderstel met Progressive Hydraulic Cushions. In het geval van de C5 X Plug-in Hybrid komen daar zelfs adaptieve dempers bij aan te pas. Een primeur in Citro-land. Optioneel is een groot glazen schuif- en kanteldak leverbaar.

Het dashboard van de C5 X lijkt enigszins op dat van de nieuwe C4 en is dus helemaal Citroën Nieuwe Stijl. Achter het stuur zit een digitaal instrumentarium en centraal op de middenconsole prijkt een 12-inch aanraakscherm. Het nieuwe infotainmentsysteem heet My Citroën Drive Plus en is helemaal nieuw, compleet met widgets en aanpasbare menu's. Wie het wil, kan ook spraakcommando's geven. Afhankelijk van de gekozen versie heeft de C5 X, net als bijvoorbeeld de nieuwe DS 4, een het Extended Head-up Display. Dit systeem projecteert informatie recht voor de bestuurde,r als ware het vier meter voor de auto op het wegdek geprojecteerd. De breedte van het 'display' bedraagt ruim een halve meter.

Meer technische verwennerij komt in de vorm van een uitgebreid pakket passieve en actieve veiligheidssystemen. Zo is de C5 X onder meer verkrijgbaar met High Driver Assist, slimme software die de adaptieve cruisecontrol met stop&go-functie onder meer aan Lane Keeping Assist knoopt. De lijst met beschikbare veiligheidssystemen omvat verder zaken als Rear Cross Traffic Alert en Top 360 Vision.

Prijzen en uitgebreide technische specificaties zijn er nog niet, die volgen in de aanloop naar de marktintroductie in de tweede helft van dit jaar. Citroën verwacht dat een kwart van de C5 X-kopers een conventionele stationwagon uit het D-segment bij de dealers achterlaat. Ongeveer een vijfde stapt mogelijk over uit een D-segment sedan terwijl grofweg 15 procent van de C5 X-klanten momenteel een C-segment SUV/cross-over voor de deur heeft staan.

C5 in Nederland

Citroën heeft in ons land 47.748 C5's verkocht. In 2002 had de C5 zijn topjaar, toen reden maar liefst 10.394 C5's nieuw de showroom uit. In 2003 kwamen de verkoopcijfers van de toen als hatchback en break leverbare C5 met 7.080 exemplaren voor het laatst boven de 5.000 stuks uit. Met name de tweede generatie die in 2010 werd gepresenteerd, scoorde in Nederland geen topcijfers meer. In dat jaar vonden er van de als sedan en Tourer leverbare C5 2.201 stuks een eigenaar en dat was direct zijn topjaar. In 2011 en 2012 werden respectievelijk 1.522 en 753 exemplaren verkocht. In 2013 daalden de cijfers tot slechts 317 stuks, waarna ze niet meer zouden klimmen. In 2014 tot en met 2017 verkocht Citroën in ons land achtereenvolgens nog maar 240, 148, 50 en 14 C5's. Op naar de verbetering.