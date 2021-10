Dit kost de nieuwe Opel Astra

Nog voordat er ook maar een meter in de nieuwe Opel Astra is gereden, kunnen we al stellen dat het een bijzonder model is. De zesde generatie Opel Astra is namelijk de eerste Astra die op Franse leest is geschoeid. Daarnaast is het de eerste Astra ooit die leverbaar wordt als plug-in hybride. AutoWeek kan je de prijzen van de in juli dit jaar gepresenteerde nieuwe Astra vrijgeven.

De vanafprijs bedraagt €26.699. Voor dat bedrag rijd je de Astra met de 110 pk 1.2 Turbo-benzinemotor, die altijd is gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak. De vanafprijs van net geen 27 mille geldt voor de Astra die uitgevoerd is in de naamloze standaarduitvoering. De Opel Astra 1.2 Turbo is er ook als Edition en als Business Edition en kost dan achtereenvolgens €28.699 en €27.649.

Liever de 130 pk sterke variant van de 1.2 Turbo-benzinemotor? Kan ook. In dat geval kun je kiezen uit een handgeschakelde zesbak en een achttraps automaat. De handgeschakelde versie heeft, uitgevoerd als Edition, een vanafprijs van €29.699. De 130 pk sterke 1.2 Turbo met automaat is vanaf uitvoeringsniveau Elegance verkrijgbaar en kost in die configuratie €35.449. De Astra met 1.2 Turbo is ongeacht of je voor de handbak of automaat ook nog leverbaar als sportief uitgedoste GS Line, als afgeladen Ultimate en als twee Business Editions (Business Edition en Business Edition Ultimate).

Plug-in hybride

De Opel Astra is voor het eerst ook als plug-in hybride leverbaar. Er komen twee plug-in hybride varianten waarbij de topuitvoering een systeemvermogen van 225 pk heeft. De prijs van die stekkerversie hebben we nog niet, maar we kunnen je wel vertellen wat de Opel Astra 1.6 Turbo Hybrid met 180 pk kost. De vanafprijs van de plug-in hybride Astra bedraagt €36.969 Voor dat geld krijg je de Edition-uitvoering. Hij is er ook als Elegance, GS Line, Business Edition en Business Edition Elegance.

De plug-in hybride Astra 1.6 Turbo Hybrid heeft een 150 pk 1.6 benzinemotor die samenwerkt met een elektromotor van 110 pk. Samen zijn ze goed voor een systeemvermogen van 180 pk en 360 Nm. Het 12,4 kWh accupakket is goed voor 60 elektrische kilometers. Wie lak heeft aan dat elektrische rijbereik, trapt de plug-in hybride Astra in 7,9 tellen naar de 100 km/h. Zijn topsnelheid: 225 km/h.

Diesel

De nieuwe Astra is ook met een dieselmotor verkrijgbaar. Dat is een 130 pk 1.5 CDTI die zowel met handgeschakelde zesbak als met achttraps automaat te bestellen is. De handgeschakelde versie heeft een vanafprijs van €36.449. Voor de automaat ben je €39.199 kwijt. Let wel, het gaat dan direct om de Elegance-uitvoeringen. Ze zijn er ook als Business Edition en als Business Edition Elegance.

Het blijft overigens niet bij benzine-, diesel- en plug-in hybride uitvoeringen van de Opel Astra. In 2023 komt Opel namelijk met de Astra-e, een volledig elektrische variant.

Uitrusting

De naamloze standaarduitvoering heeft standaard klimaatregeling, 16-inch stalen wielen met doppen, het 10-inch digitale instrumentarium (Pure Panel) en een 10-inch aanraakscherm dat bij het infotainmentsysteem hoort dat Android Auto en Apple CarPlay ondersteunt. Ook is het Opel Safety Pack standaard met daarin onder meer cruisecontrol en Lane Keep Assist. De Edition voegt daar onder meer een startknop, een met leer bekleed stuurwiel, parkeersensoren voor het achter adaptieve cruisecontrol met stop & go (Hybrid), 16-inch lichtmetalen wielen (17 inch op de Hybrid) en een uitgebreider audiosysteem aan toe. De Elegance gaat daar weer overeen met fraaie interieurbekleding, een uitgebreider verstelbare bestuurdersstoel, een middenarmsteun, sfeerverlichting, keyless entry, over twee zones gescheiden klimaatregeling, een automatisch dimmende binnenspiegel, chroomafwerking rond de ruiten en 17-inch lichtmetaal. Deze versie heeft verder onder meer een achteruitrijcamera. De GS Line is met attributen als aluminium pedalen, sportstoelen, rode accenten, zwarte afwerking vanbuiten en 17-inch lichtmetalen wielen met de historisch verantwoorde naam 'Kadett' het sportiefst uitgedost. De Ultimate is de absolute topversie en heeft onder meer achtvoudig elektrisch verstelbare voorstoelen, een schuif-/kanteldak, een uitgebreid head-updisplay, InteliLux Pixel Led-koplampen, chroomafwerking rondom, 18-inch lichtmetaal, Navigatie, een inductielader en veiligheidssystemen als Rear Cross Traffic Alert en een actieve rijstrookassistent.

