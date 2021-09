Nieuwe Mercedes-Benz GLC betrapt

Als we het hebben over de huidige generatie GLC-klasse, hebben we het feitelijk over twee en tot op zekere hoogte zelfs drie verschillende modellen. Mercedes-Benz levert namelijk niet alleen de conventionele GLC, maar ook een GLC Coupé. Daarnaast is de volledig elektrische EQC in feite een GLC met een grotendeels eigen koets en een elektrische aandrijflijn. De actuele GLC werd in 2015 gepresenteerd als opvolger van de hoekigere en een kleine 15 centimeter kortere GLK-klasse. Dat betekent dat de in 2019 gefacelifte GLC en GLC Coupé inmiddels heel wat jaartjes onder ons zijn en dus duurt het niet lang meer voordat je de op deze spionagefoto's zichtbare nieuwe GLC bij de dealers aantreft.

De nieuwe Mercedes-Benz GLC wordt een maatje groter dan het huidige model, maar kruipt niet opeens heel dicht naar de GLE toe. We mikken erop dat hij sterk leunt op techniek van de nieuwe C-klasse. Die laatste is tegen meerprijs verkrijgbaar met achterwielsturing, hetgeen we op deze spionageplaten van de GLC ook in actie zien (foto 10 en hieronder).

We verwachten de nieuwe GLC in de eerste helft van volgend jaar op de markt. Reken naast benzine- en dieselkrachtbronnen op diverse plug-in hybridevarianten. Natuurlijk komen er ook weer heftige AMG-versies, maar dat worden andere machines dan je wellicht bent gewend. Net als de nog te lanceren nieuwe AMG-uitvoeringen van de C-klasse zijn dat in de GLC louter viercilinders. Jawel, ook de '63'-modellen - als die nog zo gaan heten - krijgen een heftig opgefokte vierpitter.