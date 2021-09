Nieuwe BMW X1 stapje dichterbij

SUV's hebben bij BMW veelal geen lange levenscylus en dat betekent dat het merk al druk in de weer is met de opvolger van de huidige X1. Dankzij onze spionagefotograaf kan AutoWeek je de volledig nieuwe BMW X1 vanuit alle hoeken laten zien.

De nieuwe BMW X1 breekt op diverse vlakken met zijn voorganger. Natuurlijk blijft het een SUV, maar het wordt wel de eerste X1 die in de basis voorwielaandrijving heeft. De waarschijnlijk volgend jaar op de markt te verschijnen nieuwe BMW X1 kruipt daarmee op technisch vlak een stapje dichter naar auto's als de 1-serie, 2-serie Gran Coupé en de straks nieuwe 2-serie Tourer toe. Natuurlijk komt de nieuwe X1 er ook gewoon met vierwielaandrijving. Meer noviteiten in X1-land? Zeker. De nieuwe X1 is namelijk de eerste in zijn modellijn waar een volledig elektrische versie van komt: de iX1.

Elektrificatie is voor de X1 geen nieuw begrip. De huidige generatie is namelijk ook als plug-in hybride leverbaar en ook de nieuwe BMW X1 krijgt ongetwijfeld zo'n stekkerversie. De volledig elektrische iX1 is wel helemaal nieuw. In tegenstelling tot de iX, die alleen als EV bestaat, wordt de iX1 gewoon een elektrische variant van de X1 op dezelfde wijze als de i4 dat is van de 4-serie Gran Coupé en de i3, i5 en i7 dat worden van respectievelijk de 3-, 5-, en 7-serie. Geen dedicated EV's dus, maar ongetwijfeld prima inzetbaar. Ook de X3 heeft namelijk een elektrische variant, de iX3. Die elektrische BMW moet op papier zo'n 460 kilometer ver kunnen komen op een volle lading.

Wat design betreft lijkt de nieuwe X1 niet voor grote verrassingen te gaan zorgen. De X1 krijgt een relatief ingetogen nierengrille en dus niet het enorme exemplaar dat we kennen van de 4-serie Coupé. Hoewel de auto op de foto's nog vrij fanatiek in de camouflageplakkers hangt, zien we voor het eerst iets van de definitieve achterlichten doorschemeren. Die units worden gewoon de bekende 'L-vormige' exemplaren die BMW op tal van andere modellen toepast. We verwachten dat BMW de nieuwe X1 volgend jaar presenteert.

Sinds de introductie van de eerste X1 in 2009 heeft BMW er in Nederland zo;n 17.000 exemplaren van verkocht. In 2017 had de auto zijn beste verkoopjaar, toen werden meer dan 2.560 X1's afgeleverd.