Of en wanneer de Dodge Hornet een facelift krijgt en voor een tweede ronde mag gaan, is nog maar zeer de vraag. Dat blijkt uit berichtgeving van Automotive News. Dat medium zegt dat Stellantis de productiestart van de 'Hornet van 2026' tot nader order uit heeft gesteld, omdat het de effecten van de Amerikaanse importheffingen tegen het licht houdt. Waarschijnlijk gaat het dan om een gefacelifte versie. De Alfa Romeo Tonale krijgt mogelijk eind dit jaar of volgend jaar ook een opfrisser.

De Dodge Hornet, die net als de Alfa Romeo Tonale in Italië gebouwd wordt, verkoopt al niet lekker en kan door de importheffingen het nog zwaarder krijgen. Wellicht wordt uitstel dus zelfs afstel en houdt de Hornet het eerder dan verwacht voor gezien. Dodge verkocht vorig jaar (het eerste volle verkoopjaar) in de VS dik 20.000 Hornets, dit jaar staat de teller op ruim 5.600 stuks, dus lijkt de piek voorlopig alweer achter de rug.