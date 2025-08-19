Ga naar de inhoud
MENU

Menu

Auto's
Kenteken

Chinese EV-bouwers investeren voor het eerst meer buiten dan binnen China

Stevig contrast met voorheen

BUD Dolphin Surf
Jan Lemkes

Chinese autobouwers hebben in 2024 voor het eerst meer buiten dan binnen China geïnvesteerd in EV-technologie. Dat zit vooral, maar niet uitsluitend, in accu's.

Volgens de Rhodium Group, dat met de cijfers op de proppen komt, was de situatie van 2024 een forse afwijking van de trend. In de jaren ervoor werd er juist veel meer binnen dan buiten China geïnvesteerd door de Chinese EV-bouwers, waarbij in 2021 en 2022 zelfs 80 procent of meer. In 2023 waren de investeringen binnen en buiten China al wat meer in balans, en in 2024 was er dus voor het eerst ‘sinds het begin van de metingen’ sprake van hogere investeringen buiten China dan binnen China.

Grafiek investeringen EV-bouwers China

Bij die investeringen gaat het vooral om accutechnologie. Die tak van sport is goed voor 74 procent van de buitenlandse en 69 procent van de binnenlandse investeringen. Toch groeit ook de productie van ‘Chinese’ EV’s buiten China rap, concluderen de cijferkunstenaars. Verder stellen zij vast dat er ondanks de verschuivende trend nog altijd vooral veel geld naar China zelf gaat. Slechts 15 procent van de aangekondigde accu- en EV-productie vindt buiten China plaats, concludeert Rhodium.

Plaats een reactie
Elektrische Auto

Lees ook

Nieuws
Tesla Model Y L

Officieel: zeszits Tesla Model Y L, inclusief specificaties

Nieuws
Volkswagen ID3 VK GB Engeland Engels

Volkswagen laat klanten maandelijks betalen voor extra vermogen in het VK

Nieuws
Doug Field Ford

EV-baas Ford: “Ik geloof niet dat start-ups ons kunnen bijbenen”

Nieuws
Audi Q4 spyshots facelift

Audi Q4 e-tron facelift: nu met maximale ruimte

Nieuws
Leapmotor T03

Stellantis’ Leapmotor verslaat alle andere nieuwkomers

Lezersreacties (0)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.