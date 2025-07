Er is geen enkele twijfel over mogelijk dat diverse Chinese autofabrikanten een enorme verkoopgroei meemaken, maar in sommige gevallen gaat het toch echt iets minder snel dan het op papier lijkt. Volgens Reuters zijn er zeker twee Chinese fabrikanten die met een trucje hun cijfers wat mooier hebben laten lijken. Het gaat om het ook hier in Nederland actieve Zeekr, van hetzelfde concern als Volvo en Polestar, en het voor ons nog onbekendere Neta.

Reuters heeft documenten ingezien en met dealers gepraat en ontdekt dat die twee fabrikanten gloednieuwe maar nog niet verkochte auto's verzekerden. In China wordt op twee manieren de verkoop gemeten; de handel van fabrikant naar dealer en de registratie van een verzekering. Dat laatste zorgt hier dus voor scheve cijfers en dat zou nou net het doel geweest zijn van de fabrikanten. Zo werden verkoopdoelen op papier behaald, terwijl de auto's in werkelijkheid nog niet aan een klant waren verkocht. Hogere verkoopcijfers kunnen natuurlijk gunstig uitpakken voor subsidies en investeringen in het merk.

Zeekr heeft volgens Reuters een verklaring gedeeld waarin het uitlegt dat de verzekerde maar onverkochte nieuwe auto's showroommodellen waren en dat het verzekeren om veiligheidsredenen gebeurde. Om hoeveel auto's het bij Zeekr gaat, wordt niet duidelijk. Bij Neta, dat nog niet heeft gereageerd, ging het volgens Reuters om ruim 60.000 auto's. Dat zouden wel erg veel showroomauto's zijn.