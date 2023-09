'Chinese auto-industrie veel beter voorgesorteerd dan Europese'

"Het ontbreekt Europa aan een robuuste, samenhangende aanpak", schrijft Sigrid de Vries, directeur van ACEA. Daardoor dreigt Europa's industriële positie achterop te raken. Ze vindt dat Europa te kleine stappen zet om zijn auto-industrie het EV-tijdperk in te helpen, waar de Verenigde Staten en China rigoureus te werk gaan.

China is ook kampioen laadpunten

Zo sorteert China al jarenlang voor op de transitie, met industrieel beleid dat betrekking heeft op de gehele productieketen. Het land heeft een monopolie op sommige waardevolle grondstoffen en produceert veruit de meeste accucellen ter wereld, maar was in 2022 bijvoorbeeld ook het meest succesvolle land als het gaat om het aanleggen van laadinfrastructuur. Volgens De Vries installeerde China in dat jaar meer dan 800.000 laadpunten - vergeleken met de prestaties van andere (of Europese) landen een ongehoorde hoeveelheid.

Ook de Verenigde Staten gaat voortvarender te werk dan Europa als het gaat om het aanjagen van de industrie voor elektrische auto's. Zo bracht het land de Inflation Reduction Act voort, een pakket maatregelen dat al menig miljardeninvestering in accu- en autofabrieken in het land zelf tot gevolg had. En het zijn niet alleen Amerikaanse automerken die de VS kiezen als productielocatie.

Europa heeft geen technologische voorsprong meer

Evengoed zijn het niet alleen Europese merken die Europa kiezen als productielocatie - en daar komen we aan bij een ander heikel punt dat aangehaald wordt door De Vries. Ook Chinese merken hebben tegenwoordig Europese productielocaties op het oog; tekenend voor hoever de Chinese auto-industrie al reikt in Europa. De ACEA-directeur zet ertegenover dat Europese merken ook in China produceren, maar waarschuwt dat de competitiviteit van die merken onder druk staat.

"China's auto-industrie is volwassen geworden en is technologisch inmiddels net zo ver als de Europese." Daarbij draagt de Chinese expansiedrang - die een duw in de rug krijgt van China's alomvattende industriële beleid - er aan bij dat het land nu dus naar Europese productielocaties kijkt. Het devies, volgens De Vries? Dat het voor de EU de hoogste tijd is om ook een robuuste industriële strategie op te tuigen - met relatief kleine stapjes en goedbedoelde voornemens moet het maar eens klaar zijn.