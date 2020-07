BMW iX3 komt vooralsnog niet als xDrive

De splinternieuwe iX3 zal voor BMW een belangrijke rol vervullen op de markt voor elektrische auto's. De elektrische SUV is met zijn 80 kWh groot accupakket en 286 pk sterke elektromotor heel prima bedeeld. De auto komt er volgens de WLTP-cyclus 459 km ver mee op één lading en levert prestaties die (op de topsnelheid van 180 km/h na) behoorlijk vergelijkbaar zijn met de X3 30i. Cijfers die volgens BMW niet om meer vragen. "We hebben geen grotere accu nodig, want we vinden dit al een goed aanbod qua range", zo legt Wieland Bruch van BMW uit tegenover verschillende media, waaronder AutoWeek. Voorlopig zitten er dus nog geen andere keuzes qua accu's in het vat.

Dat de iX3 enkel met achterwielaandrijving leverbaar is, is opvallend. Uiteraard is het voor het bereik gunstig dat slechts één sterke motor voor de aandrijving zorgt, maar een xDrive-variant met een extra motor op de vooras lijkt zeker geen gek idee. Toch ziet BMW ook daarvoor vooralsnog geen noodzaak, zo verklaart Rebecca Gross, Product Manager van de iX3, onder meer tegenover AutoWeek. "Er is nog geen definitief besluit genomen. We hebben al een brede keuze bij de X3 met vierwielaangedreven plug-ins. Bij het testwerk met de iX3 in Arjeplog bleek dat de auto met achterwielaandrijving ook al meer dan prima functioneert," In die Zweedse plaats test BMW hoe de auto's zich op glad en slecht terrein gedragen, zoals hier ook bij de iNext.