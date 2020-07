BMW: 'Voorlopig nog geen puur EV-platform'

BMW kiest voor een iets andere aanpak dan bijvoorbeeld de concurrenten Mercedes-Benz en Audi. Terwijl die wél met speciaal als EV ontwikkelde losstaande modellen komen, kiest BMW voor elektrisch aangedreven varianten op basis van bestaande modellen. Dat is bij de iX3 het geval en ook de aankomende i4 wordt in de basis een elektrisch aangedreven 4-serie Gran Coupé. Een specifiek EV-platform, zoals bij de i3 het geval was, zit er volgens BMW voorlopig niet aan te komen. "Volledig elektrische platforms laten we voorlopig achter ons liggen. Met de i3 was het nog wel een volledig elektrisch platform, maar toen waren de verwachtingen nog anders dan nu", verklaart Wieland Bruch van BMW aan AutoWeek.

Volgens BMW was de verwachting toen nog dat het sneller een wereldwijd fenomeen zou worden om elektrisch te rijden en dat het daarom lonend was om voor puur als EV ontwikkelde auto's te gaan. "Destijds dachten wij en velen anderen dat e-mobiliteit met een vliegende start zou beginnen. Onze ervaringen leren dat die zich per markt op verschillende snelheden ontwikkelt. Het verschilt heel erg per land."

BMW is daarom van mening dat het voorlopig beter nog voor een tussenvorm kan gaan. "We hebben onze aanpak aangepast en geloven dat flexibele platformen voorlopig nog de sleutel tot succes zijn. Dat betekent niet dat er op den duur geen volledig elektrisch platform aankomt, maar niet al in 2021 of 2022", aldus Bruch. De BMW iNext, die voorlopig wel enkel als EV leverbaar lijkt te worden, staat ook ook nog op een 'flexibel platform'.