Audi komt met grote SUV boven Q7

De Audi Q7 is momenteel de grootste SUV die Audi in het gamma heeft, maar dat lijkt hij niet lang te blijven. Op een kakelverse set spionageplaten is een ogenschijnlijk nog grotere SUV van het merk te zien. Mogelijk de Q9 waarover al jaren wordt gespeculeerd.

De Audi Q7 is met zijn 5,05 meter lengte de grootste SUV op de menukaart van Audi, een auto die de op een haar na 5 meter lange Q8 boven zich moet dulden binnen de Audi-hiërarchie. Die twee SUV's lijken straks puur wat formaat betreft een model boven zich te krijgen. Audi is namelijk aan het testen geslagen met wat een nóg groter model lijkt, een auto die we in dit artikel zullen aanduiden als de Q9. Al in 2013 doken de eerste geruchten op over de mogelijke komst van een Q9 toen bleek dat Audi die modelnaam had vastgelegd.

We schrijven nadrukkelijk dat de Q9 op deze foto's puur wat formaat betreft boven de Q7 en Q8 komen te staan. Het is namelijk nog maar de vraag of de auto ook daadwerkelijk boven die SUV's wordt gepositioneerd. De nieuwe SUV heeft overduidelijk een Audi-gezicht, compleet met een groot hekwerk als grille en een met grote koelopeningen gelardeerde, hoekig vormgegeven voorbumper. De definitieve koplampen ontbreken nog, maar aan de achterkant zitten wél al Audi-kenmerkende lichtunits. De koets van de auto vertoont echter grote overeenkomsten met die van de Volkswagen Atlas, de SUV die in China als Teramont door het leven gaat. Zowel de raamlijn als de vormgeving van de wielkasten van deze testauto lijken overeen te komen met die van de Atlas. Hoewel de Atlas en Teramont groter zijn dan de Touareg, staan ze in de Verenigde Staten en China een trede lager op de statusladder dan de Touareg. De Touareg maakt net als de Audi Q7, Q8, Porsche Cayenne en Bentley Bentayga gebruik van Audi's MLBevo-platform terwijl de Atlas op MQB-leest is geschoeid.

Het is dan ook goed mogelijk dat de op deze foto's zichtbare 'Q9' Audi's eventueel zelfs verlengde versie van de Atlas wordt, een auto die misschien wel alleen in China op de markt komt. Het camouflagewerk waarmee het gefotografeerde testexemplaar is beplakt heeft een ander patroon dan de plakkers waarmee Audi normaal gesproken het design van z'n nieuwkomers van de buitenwereld tracht af te schermen, al hoeft dat niet direct iets te betekenen. Van zowel de Atlas als Teramont bestaan ook 'coupéversies', respectievelijk de Atlas Cross Sport en de Teramont X, dus ook nog meer SUV-uitbreiding lijkt mogelijk bij Audi.

Natuurlijk is er ook een andere mogelijkheid. Het zou kunnen dat het gesnapte testexemplaar een zogeheten mule is en dat Audi de koets van de Volkswagen Teramont gebruikt om de techniek van een volledig nieuw model onder te verstoppen. Mocht de Q9 toch een auto worden die boven de Q7 en Q8 wordt gepositioneerd, dan zou het gaan om een auto waarmee Audi auto's als de Mercedes-Benz GLS en BMW X7 van repliek gaat dienen. Voorlopig is Audi's nieuwkomer in ieder geval nog in dikke nevelen gehuld.