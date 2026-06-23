Begin 2024 keerde de Audi A3 terug van een sessie op de snijtafel. Je moest echter goed kijken om te zien wat er daadwerkelijk was aangepast. Nu gaat de Audi A3 weer onder het mes. Ditmaal zijn de visuele verschillen groter. Vooral vanbinnen, want de Audi A3 krijgt een volledig nieuw interieur.

Net als vrijwel elke recent onthulde Audi heeft ook de A3 voortaan een dashboard waarin het instrumentarium en het infotainmentscherm zijn ondergebracht in één paneel. Het infotainmentscherm heeft een diagonaal van 12,8 inch, het instrumentarium heeft een diagonaal van 11,9 inch. De middenconsole is ontdaan van het knoppeneiland waarmee je de klimaatregeling aanstuurde. Dat doe je nu met het touchscreen. De strook die voorheen voor de bijrijder in het dashboard zat en waarin de uitstroomopeningen van het ventilatiesysteem waren ondergebracht, is verdwenen. De Audi A3 krijgt nieuwe stuurwielen - met scrollwieltjes - en er is specifiek embleemnieuws voor de Audi S3 en de RS3. De S- en RS-aanduidingen keren terug naar de grille.

De Audi A3 is voortaan verkrijgbaar met Adaptieve Cruise Assist Plus waarin de adaptieve cruisecontrol gekoppeld wordt aan de actieve rijstrookbegeleiding. Dit werkt bij snelheden tot 210 km/h. Adaptive Cruise Control Assist maakt gebruik van online data. Het gebruik van die online gegevens is drie jaar na levering inbegrepen. Daarna moet je betalen.

De vernieuwde Audi A3 is er straks opnieuw als Limousine en als Sportback. Ook de Allstreet-versie, de ietwat opgehoogde A3 Sportback, staat straks weer in de showrooms. Er zijn straks 116 pk en 150 pk sterke benzinemotoren en 204 of 272 pk sterke plug-in hybride varianten. De plug-in hybride A3 komt straks tot 143 kilometer ver. Meer goed nieuws: met de stekker-A3's kun je voortaan tot 1.700 kilo trekken, dat is 300 kilo meer dan voorheen. Natuurlijk komen ook de 333 pk sterke S3 en de 400 pk krachtige RS3 - met vijfcilinder - terug. Nederlandse prijzen volgen.