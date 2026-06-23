Ga naar de inhoud

Menu

Auto's
Kenteken
Audi A3 Sportback
Audi A3 SportbackAudi A3 SportbackAudi A3 SportbackAudi A3 SportbackAudi A3 SportbackAudi A3 SportbackAudi A3 SportbackAudi A3 SportbackAudi A3 SportbackAudi A3 SportbackAudi A3 SportbackAudi A3 SportbackAudi A3 SportbackAudi A3 SportbackAudi A3 SportbackAudi A3 SportbackAudi A3 SportbackAudi A3 SportbackAudi A3 SportbackAudi A3 SportbackAudi A3 SportbackAudi A3 SportbackAudi A3 SportbackAudi A3 SportbackAudi A3 SportbackAudi A3 SportbackAudi A3 SportbackAudi A3 SedanAudi A3 SedanAudi A3 SedanAudi A3 SedanAudi A3 SportbackAudi A3 SportbackAudi A3 SportbackAudi A3 AllstreetAudi A3 AllstreetAudi A3 AllstreetAudi A3 AllstreetAudi A3 AllstreetAudi A3 AllstreetAudi A3 AllstreetAudi A3 AllstreetAudi A3 AllstreetAudi A3 AllstreetAudi A3 AllstreetAudi A3 AllstreetAudi A3 SedanAudi A3 SedanAudi A3 SedanAudi A3 SedanAudi A3 SedanAudi A3 Sedan
 
Nieuws

Audi A3 vernieuwd: gaat met volledig nieuw interieur de A5 en A6 achterna

Vernieuwing zit vanbinnen

Lars Krijgsman
4

Begin 2024 keerde de Audi A3 terug van een sessie op de snijtafel. Je moest echter goed kijken om te zien wat er daadwerkelijk was aangepast. Nu gaat de Audi A3 weer onder het mes. Ditmaal zijn de visuele verschillen groter. Vooral vanbinnen, want de Audi A3 krijgt een volledig nieuw interieur.

Net als vrijwel elke recent onthulde Audi heeft ook de A3 voortaan een dashboard waarin het instrumentarium en het infotainmentscherm zijn ondergebracht in één paneel. Het infotainmentscherm heeft een diagonaal van 12,8 inch, het instrumentarium heeft een diagonaal van 11,9 inch. De middenconsole is ontdaan van het knoppeneiland waarmee je de klimaatregeling aanstuurde. Dat doe je nu met het touchscreen. De strook die voorheen voor de bijrijder in het dashboard zat en waarin de uitstroomopeningen van het ventilatiesysteem waren ondergebracht, is verdwenen. De Audi A3 krijgt nieuwe stuurwielen - met scrollwieltjes -  en er is specifiek embleemnieuws voor de Audi S3 en de RS3. De S- en RS-aanduidingen keren terug naar de grille.

Audi RS3 Sedan

Helemaal nieuw: het interieur van de Audi A3.

De Audi A3 is voortaan verkrijgbaar met Adaptieve Cruise Assist Plus waarin de adaptieve cruisecontrol gekoppeld wordt aan de actieve rijstrookbegeleiding. Dit werkt bij snelheden tot 210 km/h. Adaptive Cruise Control Assist maakt gebruik van online data. Het gebruik van die online gegevens is drie jaar na levering inbegrepen. Daarna moet je betalen.

De vernieuwde Audi A3 is er straks opnieuw als Limousine en als Sportback. Ook de Allstreet-versie, de ietwat opgehoogde A3 Sportback, staat straks weer in de showrooms. Er zijn straks 116 pk en 150 pk sterke benzinemotoren en 204 of 272 pk sterke plug-in hybride varianten. De plug-in hybride A3 komt straks tot 143 kilometer ver. Meer goed nieuws: met de stekker-A3's kun je voortaan tot 1.700 kilo trekken, dat is 300 kilo meer dan voorheen. Natuurlijk komen ook de 333 pk sterke S3 en de 400 pk krachtige RS3 - met vijfcilinder - terug. Nederlandse prijzen volgen.

4 Bekijk reacties
Audi Audi A3
Ontdek deze occasions: Heb je ze al gezien?
Audi A3 Sportback 1.4 TFSI Ambition Pro Line S | panoramadak |

Audi A3

Sportback 1.4 TFSI Ambition Pro Line S | panoramadak |

  • 2015
  • 254.974 km
  • Benzine
  • 92kW/125pk

Handgeschakeld

Online sinds vandaag
Autobedrijf Klop
€ 8.450
Audi A3 Sportback 2.0 TFSI quattro Pano|Memory|RS Seat|B&O

Audi S3

Sportback 2.0 TFSI quattro Pano|Memory|RS Seat|B&O

  • 2022
  • 89.446 km
  • Benzine
  • 228kW/310pk

Automatisch

Online sinds vandaag
F1 Automotive
€ 39.890
Audi A3 Limousine 30 TFSI Advanced edition Automaat | Camera | Adaptieve Cruise | Sportstoelen | Carplay | Virtual Cockpit

Audi A3

Limousine 30 TFSI Advanced edition Automaat | Camera | Adaptieve Cruise | Sportstoelen | Carplay | Virtual Cockpit

  • 2022
  • 57.408 km
  • Elektro/Benzine
  • 81kW/110pk

Automatisch

Online sinds vandaag
Reeve Automotive
€ 23.400
Audi A3 Sportback 40 TFSI e S-Line Edition Black Optic Pano/LED Plus/B&O/Keyless/Virtual Cockpit/App-Connect/19"

Audi A3

Sportback 40 TFSI e S-Line Edition Black Optic Pano/LED Plus/B&O/Keyless/Virtual Cockpit/App-Connect/19"

  • 2022
  • 49.880 km
  • Elektro/Benzine
  • 150kW/204pk

Automatisch

Online sinds vandaag
IAuto.nl
€ 29.945
Audi A3 Cabriolet 1.4 TFSI S Line PDC Cruise Navi Clima Stoelverwarming

Audi A3

Cabriolet 1.4 TFSI S Line PDC Cruise Navi Clima Stoelverwarming

  • 2014
  • 111.424 km
  • Benzine
  • 92kW/125pk

Automatisch

Online sinds vandaag
VAG Occasions
€ 15.899
Audi A3 Sportback 40 TFSIe S-Line - RS Zetels - Memory - Sfeerverlichting

Audi A3

Sportback 40 TFSIe S-Line - RS Zetels - Memory - Sfeerverlichting

  • 2020
  • 72.182 km
  • Elektro/Benzine
  • 150kW/204pk

Automatisch

Online sinds vandaag
Autobedrijf De Haar
€ 25.800

Lees ook

Youngtimer
Audi S3 occasion
Youngtimer24

Als je prijzen oude Golfs GTI kent valt €9.950 voor deze vroege Audi S3 best mee

Sneller, 4WD, Golf R avant la lettre

Met video
Audi RS3 Competition Limited
Eerste rijtest103

Test: Audi RS3 Competition Limited - Lomp hard gaan, ook als je niet goed kunt sturen

Meer roffel, schroefset en foolproof

Met video
Audi A3 op de rollenbank
Op de rollenbank86

De motor van de Audi A3 van Hans (63) liep stuk, maar zijn garagist had wel een goed idee

Audi A3 Sportback 2.0 TFSI (2008) - Op de rollenbank

Lezersreacties (4)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.