Nieuwe instapper voor Mercedes-Benz GLS

De medio 2019 in Nederland geïntroduceerde Mercedes-Benz GLS was aanvankelijk alleen als 400d te krijgen, maar inmiddels staan er ook diverse benzineversies op de prijslijst. De sportieve topper is de machtige GLS 63 AMG met zijn 612 pk sterke V8 die dankzij EQ-Boost - net als alle andere benzineversies - tijdelijk over 22 pk en 250 Nm extra komt te beschikken. Die AMG-knaller heeft de 557 pk (+22 pk) sterke Mercedes-Maybach GLS 600 als luxueus paradepaard naast zich. De enige 'reguliere' GLS met benzinemotor was de GLS 580, een €159.827 kostende variant met een 489 pk (+22 pk) en 700 Nm (+250 Nm) sterke 4.0-V8 in zijn imposante snuit. Mercedes-Benz breidt de prijslijst van de GLS nu uit met de vorig jaar al aangekondigde 450 4Matic, een nieuwe benzineversie met een naar GLS-maatstaven bescheiden krachtbron.

Specificaties

Bescheiden is natuurlijk relatief, want de GLS 450 4Matic is met zijn 3.0-V6 niet bepaald ondergemotoriseerd. De aan een 9G-tronic-automaat gekoppelde zescilinder stampt er 367 pk en 500 Nm uit en daar komt dankzij het mild-hybrid EQ Boost-systeem tijdelijk nog eens 22 pk en 250 Nm bij. Met deze voor de GLS nieuwe benzinemotor dendert de SUV in 6,2 seconden naar een snelheid van 100 km/h. Zijn topsnelheid ligt op 246 km/h. Daarmee is de bijna 36 mille duurdere GLS 580 met een acceleratietijd van 5,3 seconden naar de 100 en een topsnelheid van 250 km/h niet eens gek veel rapper. De kleinere benzinemotor levert de GLS 450 4Matic ook nog eens een gunstiger verbruik op. Het gemiddeld verbruik is vastgesteld op 10,1 l/100 km, waar de GLS 580 4Matic 11,7 l/100 km consumeert. Bonuspunten: de kleinere krachtcentrale levert de 2.360 kilo wegende GLS 450 4Matic ook nog eens een lager gewicht op dan de 2.445 kilo zware GLS 580. Niet dat dat in dit in segment een issue is, maar verschil moet er zijn.

Prijs

Mercedes-Benz vraagt €123.964 voor de nieuwe GLS 450 4Matic. Daarmee is het direct de goedkoopste GLS die je kunt krijgen. Die titel ging eerst naar de GLS 400d, de dieselversie waar Mercedes-Benz €128.597 voor vraagt.