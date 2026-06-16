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Nieuws

Nieuwe Audi A6 Allroad: plug-in hybride avonturier is dikker dan ooit

De hoogte én de breedte in

Lars Krijgsman
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De Audi A6-familie is al uitgebreid, maar krijgt er doodleuk nog een versie bij. Dit is de nieuwe Audi A6 Allroad. Die is er voor het eerst als plug-in hybride en is breder dan ooit.

Dat er tegenwoordig zoiets bestaat als een elektrische Audi A6 e-tron Sportback en Avant, betekent niet dat er geen plek is voor een traditioneler gemotoriseerde A6. Net als de A6 e-tron is ook de A6-met-verbrandingsmotoren er in twee carrosserievarianten. De A6 Avant krijgt nu een ruiger neefje. Dit is de fonkelnieuwe Audi A6 Allroad. En daar zit voor het eerst een vleugje Audi RS6 in!

Audi A6 Allroad

De nieuwe Audi A6 Allroad is breed. Heel breed.

De nieuwe Audi A6 Allroad is geheel volgens traditie een opgeruigde A6 Avant met meer bodemspeling en een lekker avontuurlijk voorkomen. Hij is daarbij dikker dan ooit. Voor het eerst heeft de ruigere offroadversie van de A6 Avant namelijk een widebody, die hij waarschijnlijk deelt met de straks nieuwe RS6 Avant. Inderdaad: een extra brede koets voor de Allroad! Hij is maar liefst 11 centimeter breder dan een reguliere A6 Avant. Dat is heel flink. De vorige RS6 Avant was bijvoorbeeld 8 centimeter breder dan een conventionele A6 Avant. Natuurlijk vult Audi de uitgebouwde wielkasten fatsoenlijk op. De spoorbreedte is aan de voorzijde met 7,4 centimeter toegenomen. Achter staan de wielen 7 centimeter verder uit elkaar dan bij een A6 Avant zonder Allroad-verwennerij.

Het verdere recept is bekend: vierwielaandrijving, vierwielsturing, extra bodemvrijheid (3,4 centimeter), uitgebreide luchtvering en vanbuiten extra kunststof aankleding. Primeurtje: hij komt voor het eerst ook als plug-in hybride! Audi levert de A6 Allroad in Nederland zelfs alleen met een plug-in hybride aandrijflijn. Die is een riante 367 pk sterk. Dat vermogen is afkomstig uit een 252 pk krachtige 2.0 viercilinder benzinemotor en een 143 pk sterke elektromotor. Daarmee schiet de A6 Allroad vanuit stilstand al in 5,5 seconden naar een snelheid van 100 km/h. Relevantere cijfers: de 20,7 kWh accu (netto) levert Audi's jongste een elektrisch rijbereik op van 94 kilometer. Minstens zo goed nieuws: de A6 Allroad mag tot 2.000 kilo trekken.

De Audi A6 Allroad kost in Nederland minimaal €87.990. Mercedes-Benz levert in Nederland van A6 Allroad-concurrent E-klasse All Terrain ook een plug-in hybride variant. Die heeft een dieselmotor en een systeemvermogen van 367 pk. Daarvoor betaal je minimaal €85.000. De E-klasse is er in tegenstelling tot de Audi ook met een mild-hybride benzine- en dieselmotor.

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