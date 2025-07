1 op 5 automobilisten merkt schade na wasstraat

Misschien ken je het wel: je bent met je auto door de wasstraat geweest en ziet ineens krassen zitten waarvan je vrijwel zeker weet dat die er nog niet zaten. Gekscherend noemen mensen het ook wel eens een 'krasstraat'. Vooropgesteld; bij een goede wasstraat hoeft er niks mis te gaan, maar helaas zijn er uitzonderingen. Maar liefst 19,3 procent van de automobilisten heeft wel eens schade ontdekt aan de auto na een bezoek aan de wasstraat. Dat blijkt uit onderzoek van Autoverzekering.nl.

Vooral lakschade komt regelmatig voor (9,6 procent) en ook spiegels en ruitenwissers moeten het nog wel eens ontgelden (5,4 procent). In meer zeldzame gevallen is er schade aan een antenne of accessoire of is deze zelfs geheel verloren (4,6 procent) of raken nummerplaten los (2,2 procent). Een bezoekje aan de wasstraat is op eigen risico en tenzij je echt duidelijk kunt aantonen dat er iets is mis gegaan door de wasstraat, draai je zelf voor de kosten op. Raakt er bijvoorbeeld een borstel los of zie je krassen op een plek waar een medewerker aan het poetsen is geweest, dan kun je er mogelijk nog wel een zaak van maken.