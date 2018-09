Verbetering, toch? Achtergrond: ontwikkeling Europese verkeersdoden

Slideshow

In vergelijking met het begin van deze eeuw is het aantal verkeersdoden aanzienlijk gedaald. Als we een lijst met Europese landen voor ons nemen, neemt het aantal overleden verkeersdeelnemers soms wel met twee derde af. Toch nemen we de afgelopen paar jaar een bijzondere trend waar.

De mobiliteitscijfers die RAI Vereniging in samenwerking met Bovag verzamelt, zijn weer binnen. Tijd voor opvallende cijfers, beginnend bij het aantal verkeersdoden die in Europa vielen. Achttien jaar geleden vonden per één miljoen inwoners van 29 Europese landen in totaal 3.737 verkeersdeelnemers de dood op de openbare weg. De meeste recente cijfers in het rapport stammen uit 2016. Toen daalde het aantal naar 1.585 personen. Een ruime halvering dus in zo'n zestien jaar tijd. In sommige landen werd het aantal gehalveerd (zoals in Zweden) of bleef zelfs maar een derde over (Portugal), in andere landen steeg het aantal soms, zoals in Malta. In 2000 vielen op het eiland per één miljoen inwoners 39 verkeersdoden: destijds het laagste aantal van heel Europa. In 2016 steeg dat aantal naar 53. Opvallend is dat het in Malta sowieso erg schommelt, want in 2012 lag het aantal nog op 22 verkeersdoden.

2000 vs. 2016

Als we naar de landen kijken met de meeste en minste aantal verkeersdoden vindt daar een flinke verschuiving in plaats. Met 247 verkeersdoden per miljoen inwoners stond Letland in 2000 boven aan de lijst als onveiligste land. Griekenland (189), Portugal (184) en Litouwen (183) volgden. In 2016 wordt de lijst aangevoerd door Bulgarije met 99 verkeersdoden. In 2000 'scoorde' het land nog gemiddeld met 124 verkeersslachtoffers. Verder vielen Roemenië (97), Polen en Letland (beide 80) hoog uit in 2016. De lijst met veiligste landen werd in 2000 zoals gezegd aangevoerd met Malta, gevolgd door Groot-Britannië (61), Zweden (67) en Nederland (73). Zestien jaar later verloren in Zweden de minste verkeersdeelnemers het leven (27) en behoudt Groot-Britannië zijn tweede plek met 28 verkeersdoden. Opvallend is dat tussen de overige Europese landen het gat flink is geslonken: Nederland (31), Denemarken (37), Duitsland, Ierland en Spanje (alle drie 39) volgen elkaar op korte afstand.

Smartphone

Hoewel de cijfers positief uitvallen als we 2000 met 2016 vergelijken, zet de snelle daling zich de afgelopen paar jaar niet door. In sommige landen stijgt het aantal zelfs weer, zoals in Spanje. Van 2013 tot 2015 vielen daar per miljoen inwoners steevast 36 verkeersdoden, in 2016 steeg het aantal naar 39. Ook in Denemarken steeg het aantal van 30 in 2012 naar 37 in 2016. Grote boosdoener hierbij is waarschijnlijk het smartphone-gebruik achter het stuur, dat de afgelopen paar jaren flink toenam.

Nederland

In Nederland zetten we sinds 2000 een flinke daling in. Van 73 verkeersdoden per miljoen inwoners daalde het aantal gestaag naar 31 in 2016. Sinds 2013 blijft dit aantal rond de 30 steken. Vorig jaar vonden in totaal 613 Nederlanders de dood op de openbare weg, in 2016 lag dat aantal 13 personen hoger.