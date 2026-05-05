Ga naar de inhoud

Menu

Auto's
Kenteken
Video
 

Freelander 8 voelt het verschil tussen oude en nieuwe sneeuw

Chassis leest ondergrond

Damiaan Hage
7

Vorige week werd het doek van de nieuwe Freelander 8 getrokken, die eind 2027 ook in Nederland te koop is. We hebben nu een video van de onthulling en wat meer details over de intelligente vierwielaandrijving.

Bij de presentatie van de nieuwe Freelander 8 werden bijzonder weinig details bekend gemaakt; we hebben vooral het uiterlijk kunnen bekijken. In de video kun je ook de achterkant van de auto zien, daarvan hadden we nog geen foto’s.

De Freelander 8 is straks voorzien van iATS (Intelligent All Terrain System). Dat is een door moederbedrijf Chery ontwikkeld AI-gestuurd terreinherkenningsysteem dat zelf de keuze voor de juiste rijmodus maakt. Het systeem kent negen modussen voor bijvoorbeeld gravel, water en sneeuw. Als bestuurder hoef je niets te doen, het systeem regelt het helemaal zelf.

95 procent accuraat

Het past vervolgens de verdeling van de aandrijfkrachten over de vier wielen aan. Het kan elk wiel afzonderlijk meer of minder koppel geven. iATS wordt aangestuurd door sensoren in het onderstel en werkt dus niet met camera of radar. Chery claimt dat het systeem voor 95 procent accuraat is en bijvoorbeeld het verschil kan ‘voelen’ tussen compacte, aangereden sneeuw en losse, net gevallen sneeuw. De Freelander 8 krijgt verschillende aandrijflijnen. Er komt een volledig elektrische versie, een plug-in hybride en een EV met range extender. Of die ook allemaal naar ons land komen, is nog niet bekend.

7 Bekijk reacties
Land Rover Land Rover Freelander Elektrische Auto Nieuwe auto's

Ontdek deze auto's in de occasionvergelijker

Land Rover Freelander Station Wagon 2.5 V6 SE NETTE AUTO RIJDT EN SCHAKELT GOED

Land Rover Freelander Station Wagon 2.5 V6 SE NETTE AUTO RIJDT EN SCHAKELT GOED

  • 2004
  • 205.458 km
€ 3.499
Land Rover Freelander 2.2 SD4 S | Distr Riem Nieuw | Bodykit

Land Rover Freelander 2.2 SD4 S | Distr Riem Nieuw | Bodykit

  • 2012
  • 298.648 km
€ 8.999
Land Rover Freelander 3.2 i6 S 4x4 / Leer / Keurige Conditie / Automaat ! !

Land Rover Freelander 3.2 i6 S 4x4 / Leer / Keurige Conditie / Automaat ! !

  • 2009
  • 319.566 km
€ 5.000

Lees ook

Op Zoek Naar
SUV occasions voor Op Zoek Naar

Het Freelandergevoel: deze oldskool SUV's koop je voor €6.000

Nieuws
Freelander 8 (Land Rover JLR)

Freelander 8: instap-Land Rover terug als semi-Chinees submerk - eind 2027 in Nederland

Nieuws
Land Rover Freelander

Freelander keert zeer binnenkort terug

Nieuws
Land Rover Freelander 2

Land Rover brengt Freelander terug als half-Chinese EV-familie

Land Rover Freelander - 2002 - 506.996 km

Klokje Rond: Land Rover Freelander Td4 (2002) - 506.996 km

Lezersreacties (7)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.