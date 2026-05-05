Vorige week werd het doek van de nieuwe Freelander 8 getrokken, die eind 2027 ook in Nederland te koop is. We hebben nu een video van de onthulling en wat meer details over de intelligente vierwielaandrijving.

Bij de presentatie van de nieuwe Freelander 8 werden bijzonder weinig details bekend gemaakt; we hebben vooral het uiterlijk kunnen bekijken. In de video kun je ook de achterkant van de auto zien, daarvan hadden we nog geen foto’s.

De Freelander 8 is straks voorzien van iATS (Intelligent All Terrain System). Dat is een door moederbedrijf Chery ontwikkeld AI-gestuurd terreinherkenningsysteem dat zelf de keuze voor de juiste rijmodus maakt. Het systeem kent negen modussen voor bijvoorbeeld gravel, water en sneeuw. Als bestuurder hoef je niets te doen, het systeem regelt het helemaal zelf.

95 procent accuraat

Het past vervolgens de verdeling van de aandrijfkrachten over de vier wielen aan. Het kan elk wiel afzonderlijk meer of minder koppel geven. iATS wordt aangestuurd door sensoren in het onderstel en werkt dus niet met camera of radar. Chery claimt dat het systeem voor 95 procent accuraat is en bijvoorbeeld het verschil kan ‘voelen’ tussen compacte, aangereden sneeuw en losse, net gevallen sneeuw. De Freelander 8 krijgt verschillende aandrijflijnen. Er komt een volledig elektrische versie, een plug-in hybride en een EV met range extender. Of die ook allemaal naar ons land komen, is nog niet bekend.