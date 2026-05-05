Ga naar de inhoud

Menu

Auto's
Kenteken
Ferrari Purosangue Handling Speciale
 
Nieuws

Iranoorlog verstoort leveringen Ferrari

Belangrijke regio

2

De leveringen van sportwagenbouwer Ferrari zijn in het eerste kwartaal verstoord door de Iranoorlog. Normaal vinden Ferrari's gretig aftrek rond de Perzische Golf, maar de oorlog verhindert dit. Ferrari zegt dat het deze moeilijkheden wel kon pareren door meer auto's naar andere regio's te sturen.

 

De totale leveringen waren met 3436 auto's dik 4 procent lager dan in dezelfde periode vorig jaar. Naar de regio, waarin Europa, het Midden-Oosten en Afrika vallen, gingen 14 procent minder Ferrari's. De leveringen naar Noord- en Zuid-Amerika stegen licht, terwijl het volume naar de regio van China stevig toenam.

Het bedrijf uit Maranello deed verder goede zaken met het aan de man brengen van duurdere modellen, waaronder de F80. Dat verklaart waarom de omzet van Ferrari met 3 procent toenam tot 1,8 miljard euro. De winst was met 413 miljoen euro iets hoger dan een jaar geleden.

2 Bekijk reacties
Ferrari

Ontdek deze auto's in de occasionvergelijker

Ferrari SF90 Spider 4.0 V8 Assetto Fiorano - Origineel NL | Rosso Corsa | Lift | JBL

Ferrari SF90 Spider 4.0 V8 Assetto Fiorano - Origineel NL | Rosso Corsa | Lift | JBL

  • 2025
  • 1.566 km
€ 549.995
Ferrari 456 GTA

Ferrari 456 GTA

  • 1997
  • 73.076 km
€ 74.450
Ferrari 550 Maranello. V12 Handgeschakeld 56000 km.

Ferrari 550 Maranello. V12 Handgeschakeld 56000 km.

  • 2001
  • 56.187 km
€ 149.950

Lees ook

Nieuws
Ferrari Purosangue Handling Speciale

Ferrari Purosangue Handling Speciale: voor wie een normale niet scherp (of duur) genoeg vond

Nieuws
Ferrari Luce

Eerste elektrische Ferrari wordt bepaald geen koopje

Nieuws
Ferrari Amalfi Spider

Ferrari schort meeste leveringen aan Midden-Oosten op

Nieuws
Ferrari Amalfi Spider

Klaar voor de lente: Ferrari Amalfi Spider

Nieuws
Ferrari F40 op veiling

Nieuwe eigenaar van op veiling gekochte Ferrari F40 moet hem mogelijk direct weer inleveren

Lezersreacties (2)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.