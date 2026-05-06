Hyundai Inster krijgt gelimiteerd tussenmaatje

Hyundai introduceert een nieuwe uitvoering van de kleine Inster. De elektrische Hyundai Inster is er vanaf nu als Pulse Advance, maar een normale variant is het niet.

De Hyundai Inster was en is er met twee formaten accu's. De kleinste is 42 kWh groot, terwijl er een 49 kWh exemplaar in de bodem van de Long Range-uitvoeringen zit. De Inster Long Range is met 115 pk ook krachtiger dan de versies met kleinere accu (97 pk). De Hyundai Inster met de kleinste accu was er tot op heden enkel in instapuitvoering E-Motion. Daar komt nu een riant uitgeruste variant boven: de Pulse Advanced. Die is echter maar tijdelijk leverbaar. Er komen 450 exemplaren van naar Nederland.

De Hyundai Inster Pulse Advanced kost €26.995 en is daarmee €2.500 duurder dan de goedkoopste Inster (€24.495). Hij heeft de standaarduitrusting van de Pulse die is voorbehouden aan de Inster met grotere accu, aangevuld met extraatjes. Bovenop de uitrusting van de Pulse krijg je 17-inch lichtmetalen wielen, een schuif/kanteldak, stoelverwarming voorin en een verwarmbaar stuurwiel. De uitrusting die het Pulse-deel van het verhaal extra biedt ten opzichte van de E-Motion is ook al niet mals.