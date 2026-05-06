Daags nadat de prijs van een liter benzine een recordbedrag van €2,60 bereikte, is de benzineprijs hard op weg de grens van €2,70 te doorbreken.

Op 30 april schoot de Gemiddelde Landelijke Adviesprijs (GLA) van een liter benzine door de grens van €2,60. Dat blijkt uit cijfers van consumentencollectief United Consumers. Nog geen volle week later bedraagt die adviesprijs €2,65. Dat is wederom een prijsrecord. Als de prijsstijging zich op dezelfde wijze doorzet, breekt de benzineprijs over een kleine week een nieuwe 'psychologische grens' van €2,70 per liter. Let wel: we hebben het over de gemiddelde landelijke adviesprijs van E10 benzine. De adviesprijs van Euro 98 (E5) ligt momenteel op €2,83 per liter. De adviesprijs van een liter diesel bedraagt €2,59, die van lpg €1,33.

Uiteraard betaal je lang niet overal nu €2,65 voor een liter benzine. Sterker nog: de gemiddelde landelijke adviesprijs betaal je veelal alleen op A-locaties zoals langs de snelweg. Lokaal is het goed mogelijk om voor minder te tanken. De gemiddelde landelijke adviesprijs is echter een goede indicator van het verloop van de brandstofprijzen. United Consumers berekent de gemiddelde landelijke adviesprijs op basis van de adviesprijzen van de grootste oliemaatschappijen.