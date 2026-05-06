De Mazda 6e was er tot voor kort vanaf €44.990. Voor dat bedrag kreeg je de 258 pk sterke variant met 68,8 kWh accu die een bereik van 479 kilometer mogelijk maakt. Aan de aandrijflijn van de instapper verandert niets. Aan de naam en de prijs van de uitvoering wel. Hij heet voortaan niet Takumi, maar Takumi Business Edition en is er vanaf €39.990. Vijf mille voordeel dus. De Mazda 6e met 258 pk en 68,8 kWh accu is er ook als Takumi Plus Business Edition en kost dan €41.940.

Net als voorheen is de Mazda 6e er ook weer als Long Range. Die is met 245 pk iets minder potent, maar heeft met 80 kWh wel een groter accupakket. De 6e met deze aandrijflijn komt tot 552 kilometer ver. Het nadeel: snelladen kan met 90 kW, terwijl de goedkopere Mazda 6e met 165 kW kan snelladen. Hoe dan ook: ook de Mazda 6e Long Range krijgt de nieuwe uitvoeringen en kost als Takumi Business Edition €41.590. Voor de Takumi Plus Business Edition ben je €43.540 kwijt.

Opvallend: de Business Editions zijn voorraadmodellen en zijn momenteel de enige Mazda's 6e die de Nederlandse importeur aanbiedt. Of er een modeljaarupdate of andersoortige opfrisbeurt voor de Mazda 6e aan zit te komen, is nog niet helder. Mazda Nederland bevestigt aan AutoWeek dat de reguliere uitvoeringen zijn komen te vervallen.