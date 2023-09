XEV Yoyo: elektrische stadsrakker met wisselbare accu voor Nederland

Heb jij wat aan een compacte elektrische vierwieler waarin je vooral in stedelijke gebieden eenvoudig kunt rondzoemen? Hou start-up XEV dan even goed in de gaten. Dat bedrijf verkoopt in Europa namelijk de XEV Yoyo : een elektrische compacte stadsrakker met verwisselbare accu's die nu iets is opgefrist.

XEV is een Italiaans-Hongkongse start-up dat in Europa eerder al de XEV Yoyo op de markt bracht. De XEV Yoyo is een slechts 2,53 meter korte en 1,5 meter smalle elektrische tweezitter waarvan het gros van de onderdelen uit de 3D-printer komt. Enkel het chassis, de stoelen en de ruiten zijn samen met de componenten van de elektrische aandrijflijn en de banden niet door een 3D-printer vervaardigd. Met zijn lengte van 2,53 meter is de Yoyo weliswaar bijna 20 centimeter langer dan een Renault Twizy, maar wel nipt korter dan de allereerste Smart Fortwo (City-Coupé).

De op detailniveau aangescherpte XEV Yoyo is een elektrisch stadsvriendje met een 10,2 pk en in boostmodus tijdelijk 30 pk sterk elektromotortje dat hem aan een topsnelheid van 80 km/h helpt. In de bodem zit een 10,3 kWh accu en daar moet je zo'n 150 kilometer elektrisch mee kunnen rondzoemen. Ter vergelijking: de Twizy moest het met een 6,1 kWh accu doen. Een leeg accupakket kan je thuis opladen, maar mocht je onderweg actieradiusstress krijgen, dan moet je het wagentje bij een accuwisselstation in 3 minuten van een volgeladen accu kunnen voorzien. Net als momenteel Nio geloof ook XEV in accuwisselstations. Een klep in de achterbumper biedt toegang tot het pakket. Samen met energiebedrijf ENI gaat XEV accuwisselstations opzetten. Momenteel heeft het naar eigen zeggen verspreid over steden als Turijn, Bologna, Milan, Florence en Rome al 30 wisselstations staan.

De Yoyo heeft led-verlichting rondom, een glazen dakje en infotainmentsysteem dat Android Auto en Apple CarPlay ondersteunt. Airco, elektrisch bedienbare ruiten en centrale vergrendeling maakt allemaal deel uit van de uitrusting. Hij komt beschikbaar als Easy, City en Tech.

XEV zegt aan dat het de Yoyo in onder meer Italië, Duitsland, Frankrijk en Spanje verkoopt en dat de nieuwste versie daar een kale vanafprijs krijgt van zo'n €16.990. In deze landen heeft XEV naar eigen zeggen al meer dan 120 verkooppunten. Eind dit jaar wil XEV in Europa meer dan 300 verkooppunten hebben. Ook in Nederland komt de Yoyo beschikbaar. Er is immers al een website waar de Yoyo op te vinden is. We zijn nog in afwachting van een reactie van de Nederlandse importeur over onder meer prijzen en het netwerk van wisselstations. Alleen een brommerrijbewijs is voor de Yoyo niet genoeg.