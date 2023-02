Volkswagens Skoda Karoq onder het mes

Volkswagen, Audi en Skoda verkopen in China diverse modellen die je in Europa niet kunt krijgen, maar die in zekere zin toch gerelateerd zijn aan producten die je in Europa wél kunt aanschaffen. Zo levert Skoda in China een Kamiq en Kamiq GT waarbij die laatste een sterker aflopende daklijn heeft. De twee Chinese Kamiqs staan in tegenstelling tot het Europese model niet op MQB-basis. maar op het PQ34-platform dat je wellicht nog kent van onder meer de eerste generatie Audi TT, de eerste Seat Leon, de eerste Octavia en de Volkswagen Golf IV en New Beetle. Audi verkoopt in China in de vorm van de A7L een sedan op basis van de A7 Sportback. Daarnaast heeft het naast een reeks langere versies van de A4, A6 en zelfs Q5 niet alleen een elektrische en hier onbekende Q5 e-tron, maar ook een Q6 op de menukaart staan. Volkswagen maakt het nog bonter en verkoopt in China een breed arsenaal aan sedans, cross-overs, SUV's en zelfs MPV's op zowel verouderde als actuele techniek. VW verspreidt die modellen net als Audi en Skoda over twee joint-ventures. Dat zorgt nogal voor de nodige overlap. Terug naar de auto die in dit artikel de hoofdrol speelt. Dat is namelijk de Volkswagen Tharu. Die SUV-achtige is in Nederland niet te koop, maar is tot op zekere hoogte géén onbekende.

De Volkswagen Tharu verscheen in 2018 en staat in China een stapje boven de T-Cross (of Tacqua), maar onder de T-Roc en Tiguan. De SUV is in China 4,45 meter lang en heeft een wielbasis van 2,68 meter. Daarmee is de wielbasis gelijk aan die van de Volkswagen Tiguan, maar groter dan die van de Seat Ateca (2,64 meter) en de Europese Skoda Karoq (2,64 meter). Inderdaad, de Europese. De Karoq is in China namelijk langer én heeft er een langere wielbasis die weer gelijk is aan die van de Tharu. De Chinese Volkswagen Tharu deelt dan ook delen van zijn plaatwerk met de Chinese Skoda Karoq en zelfs met de VS5 van Volkswagens Chinese submerk Jetta.

Volkswagen haalde een uiterlijk afwijkende variant van de Tharu in 2020 naar de Noord-Amerikaanse automarkten en zette het model daar als Taos op de verkooplijsten. Even leek het erop dat de Tharu diens voor- en achterzijde zou krijgen, maar dat is niet het geval. De vernieuwde Tharu wisselt zijn van de Teramont afgekeken hoekige snuit om voor een vooraanzicht met grotere, afgeronde koplampen met uitlopers die de wielkasten in duiken. De Seat Ateca-achtige bilpartij maakt plaats voor met elkaar verbonden achterlichten met meerdere led-lagen. In het interieur is het infotainmentsysteem niet meer ondergebracht ín de middenconsole. Voortaan staat het er min of meer los bovenop. Het scherm zelf groeit en heeft voortaan een diagonaal van 12 inch.Voorheen was dat 9,2 inch. Er bestaat ook een elektrische Tharu: de e-Tharu. Zijn uiterlijk is nog niet bijgewerkt.

Het Chinese SUV- en cross-over gamma van Volkswagen in China bestaat uit onder meer de Tavendor, de Tayron en Tayron X, de Talagon, Teramont en Teramont X, Tiguan, Tiguan L en Tiguan X, T-Roc, Touareg, ID4 X, ID4 Crozz, ID6 X en ID6 Crozz. Daarnaast levert Volkswagen in de vorm van de Touran, Viloran en de aloude Sharan nog een drietal MPV's. Bovendien kun je bij Volkswagen aankloppen voor een arsenaal aan sedans: van de CC tot de Sagitar, van de Bora tot de Lamando, van de Magotan tot de Phideon en van de Santana tot de Lavida. Daarnaast levert Volkswagen in China ook nog eens de Golf én de in Europa al even verdwenen Beetle. Van diverse modellen worden de faceliftversies naast de pre-faceliftvarianten verkocht.