Volkswagen Lavida krijgt facelift in China

De Chinese Volkswagen Lavida krijgt een vrij uitgebreide facelift met een nieuwe neus. Toch best belangrijk, want deze sedan is in China enorm populair.

De Volkswagen Lavida werd in zijn huidige vorm in 2018 gepresenteerd. De auto, een product van de joint-venture SAIC-VW, is voor China wat de Golf ooit voor Europeanen was. Enorm populair, dus. De Lavida stond in 2019 voor het laatst op de nummer één-positie van de verkoopstatistieken, maar is sindsdien nog altijd in de top-3 te vinden. Zo blijkt maar weer dat de wereld de sedan echt nog niet vergeten is.

De facelift brengt onder meer een nieuwe neus. Die is zeker niet radicaal anders, maar gaat toch stevig op de schop. De combinatie van koplampen en grille lijkt op wat we tegenkomen op auto’s als de gefacelifte T-Roc en de nieuwe Taigo. Niet zo spannend, maar wel herkenbaar.

Op het dashboard treffen we een aanzienlijk groter scherm aan, wel zo modern. Het interieur lijkt sowieso wat strakgetrokken en krijgt bijvoorbeeld ook de slider-bediening voor de climatecontrol mee. Ook het stuurwiel is nieuw, we kennen het uit onder meer de huidige Golf. Uiteraard is Volkswagens licht gewijzigde logo hier ook te zien. De technische basis van de Lavida is overigens bekend, want het is 'gewoon' een MQB-product. De ‘280 TSI’-versie, zoals de gefotografeerde auto’s kennelijk heten, zijn voorzien van een 1.4 TSI met 150 pk, gekoppeld aan een DSG-bak. Een 1.5 met 113 pk is eveneens leverbaar.

Geen Jetta

De Lavida lijkt zeker na de facelift als twee druppels water op de Volkswagen Jetta die in Noord-Amerika wordt gevoerd. De auto is bizar genoeg echter overal nét anders, zodat voor zover bekend geen enkel plaatwerkdeel uitwisselbaar is. De zijruitpartij heeft bijvoorbeeld een iets andere vorm, net als de vouwen in de flank. Waarom? Wie het weet, mag het zeggen ...