Volkswagen Phideon aangescherpt

Volkswagen heeft een vernieuwde versie van zijn topsedan gepresenteerd. We hebben het over de Phideon, de opvolger van de Phaeton die in Nederland eigenlijk een totaal onbekende is.

De Autosalon van Genève was in 2016 het podium waarop Volkswagen de Phideon presenteerde, een nieuwe topsedan die in feite als opvolger diende van de Phaeton. In tegenstelling tot de Phaeton is de Phideon nooit naar Europa gekomen. De speciaal voor de Chinese markt ontwikkelde sedan bleef puur en alleen binnen de Chinese landsgrenzen. De ruim vijf meter lange VW is nu gemoderniseerd.

De Phideon is een forse sedan die zijn modulaire MLB-platform deelt met de Audi A6 van de vorige generatie. Wellicht moet je twee keer kijken om de verschillen met het ruim vier jaar geleden gelanceerde origineel te zien, maar er zijn toch echt kleine aanpassingen doorgevoerd. Zo krijgt de auto strakker ogende ledkoplampen, die voortaan optisch met elkaar worden verbonden door een ledstrip in de grille. Niet alleen is die ledstrip verlicht, ook het Volkswagen-logo dat de strip in twee delen verdeelt is op de Phideon verlicht. Lager op de neus zien we een gewijzigde bumper, waarin meer chroom is aangebracht dan voorheen. De aanpassingen aan de achterzijde beperken zich tevens tot de komst van herziene ledverlichting en een aangepaste bumper. Voortaan staat de modelnaam Phideon uitgeschreven onder het Volkswagen-logo. Voorts is de achterklep nu elektronisch te openen en te sluiten. De overige aanpassingen hebben vooral betrekking op de uitrusting van het model.

De Phideon, die met zijn wielbasis van 3.009 mm meer afstand tussen zijn voor- en achteras heeft dan zowel de korte als verlengde Phaeton die hem voorging, heeft in beginsel een geblazen 2.0 onder de kap die 224 pk en 350 Nm levert. Net als voorheen geldt dat ook deze Phideon níet naar Europa komt.