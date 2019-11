Nu officieel: Skoda Kamiq GT

De Volkswagen Groep voert net als veel andere autoconcerns in China een modellengamma dat niet te vergelijken is met de modellijst die in Europa wordt gevoerd. Het feit dat de autogroep in China diverse joint-ventures heeft die los van elkaar vergelijkbare modellen levert, maakt het Chinese Volkswagengamma lastig te doorgronden. In Chinese consument kan straks voor deze nieuwe Kamiq GT gaan, een model dat ondanks dat zijn naam anders doet vermoeden weinig met ónze Kamiq te maken heeft.

Skoda voert in China namelijk al een auto die de naam Kamiq draagt, maar die auto wijkt af van de gelijknamige cross-over die de Tsjechen in Europa leveren. Het is die Chinese Kamiq die nu gezelschap krijgt van deze Kamiq GT, een variant met een iets aflopende daklijn die daardoor als sportiever alternatief in de markt wordt gezet.

De 4,41 meter Kamiq GT heeft net als de Chinese Kamiq een wielbasis van 2,61 meter. Een snel vergelijk met de Europese Kamiq: die cross-over is 4,24 meter lang en heeft een wielbasis van 2,65 meter. Het lijkt er sterk op dat deze Kamiq GT het oudere PQ34-platform staat (Golf IV) en niet op de modernere MQB-basis. Op designvlak wijkt de Kamiq GT af van zijn Chinese non-GT-broer. Zowel de neus als de kont van de auto zijn overduidelijk anders.

De Kamiq GT wordt net als de Chinese Kamiq gebouwd door de joint-venture SAIC-Volkswagen. Het cross-over- en SUV-gamma van Skoda is in China van zichzelf al interessant. Het merk biedt er naast de Chinese Kamiq en deze Kamiq GT namelijk een Karoq aan die afwijkt van de Europese versie. Daarnaast heeft het merk naast de Kodiaq nog een 'coupéversie' van die auto op de prijslijsten staan: de Kodiaq GT. Ook die auto komt net als deze Kamiq GT niet naar Europa.