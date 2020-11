Dít is de Volkswagen ID4 X!

Autofabrikanten verkopen hun modellen in diverse markten en dat heeft veelal gevolgen voor de aandrijflijnen die per markt beschikbaar worden gesteld. De Volkswagen Group levert zijn modellen overal ter wereld, iets dat voor opvallende verschillen tussen zijn modellen zorgt. Zo is de Zuid-Amerikaanse Volkswagen Up net even anders geweest dan het Europese exemplaar. In China zijn de verschillen soms nog opvallender. Volkswagen levert zijn modellen in het land namelijk via twee joint-ventures, die dezelfde modellen in van elkaar afwijkende vorm verkopen. Zo verkoopt Volkswagen in China onder meer twee versies van de T-Cross, die op designvlak van elkaar afwijken. Nu is er ook een tweede versie van de elektrische Volkswagen ID4: de ID4 X.

De Volkswagen ID4 die het samenwerkingsverband FAW-Volkswagen produceert, heet in China ID4 Crozz. Die naam is een knipoog naar de in 2017 gepresenteerde ID Crozz Concept die als voorbode van de ID4 diende. Die ID4 Crozz is optisch gelijk aan de ID4 die Volkswagen in Europa levert. Joint-venture SAIC-Volkswagen heeft zijn eigen variant op de menukaart staan: de ID4 X. Dat is een nogal bijzondere afgeleide. De X heeft namelijk een andere voorzijde én een andere achterzijde dan de hier bekende Volkswagen ID4.

Volkswagen ID4 X

De Volkswagen ID4 X heeft een compleet andere voorbumper dan het Europese exemplaar. Zo worden de verticale dichte 'koelopeningen' met elkaar verbonden door een zwart stuk glimmend kunststof. Opvallender zijn echter de compleet afwijkende koplampen. Ze hebben niet alleen een andere indeling, maar ook een volledig nieuwe vorm. Ze duiken verder de voorschermen in met een dunne uitloper. Ze worden met elkaar verbonden door een ledbalk die meer dan bij de Europese Volkswagen ID4 de koplampen in duiken.

Ook aan de achterkant is de Chinese Volkswagen ID4 X anders dan de ID4 zoals wij die kennen. De achterlichten hebben namelijk een compleet afwijkende indeling en zijn omlijst met zwart kunststof dat het geheel ook een andere vorm geeft. Het Volkswagen-logo achterop is verlicht en ook de indeling van de achterlichten wijkt volledig af. De kentekenplaat zit bij de ID4 X ook niet in de achterbumper maar krijgt op de achterklep een plek onder de verlichting. De achterbumper zelf is eveneens anders van vorm. Het aangepaste bumperwerk maakt de ID4 X een dikke 2,5 centimeter langer dan 'onze' ID4. Daarnaast staat de ID4 X dankzij een andere afstelling van het onderstel 1,1 centimeter hoger op zijn poten dan de Volkswagen ID4 die je in Nederland kunt bestellen.

Ook in het interieur zijn er verschillen. Zo is de middenconsole van de ID4 X anders van vorm en is onder meer de indeling van de knoppen onder het hoekiger vormgegeven infotainmentscherm aangepast. Opvallend is dat Volkswagen in beide smaken van de ID4, dus de ID4 Crozz en de ID4 X, een 85 kWh accupakket monteert, in plaats van de bij ons gebruikelijke 82 kWh batterij. Relevant voor de Nederlandse markt? Welnee, maar voor de autoliefhebber met een voorliefde voor curieuze wetenswaardigheden wellicht interessant.