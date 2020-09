Dít is de Volkswagen Tiguan X!

De Volkswagen Groep drukt elke SUV plat die plat te slaan valt en dus maakt ook de Tiguan kennis met het concept 'Coupé-SUV'. In China heeft Volkswagen nu de Tiguan X gepresenteerd: een Tiguan met sterker aflopende daklijn!

De Tiguan X is overigens niet de eerste SUV van Volkswagen die in China wordt platgeslagen en vervolgens een X achter zijn naam krijgt. Zo levert Volkswagen er op basis van de hier niet leverbare Tayron de Tayron X. Ook zustermerk Skoda heeft er een Coupé-SUV op de menukaart staan. Het merk levert er namelijk de Kodiaq GT, een coupéversie van de hier bekende Kodiaq. Het front van deze hagelnieuwe Tiguan X komt vrijwel helemaal overeen met dat van de kort geleden gefacelifte Tiguan, compleet met C-vormige chroomstrips in de bumper. De grootste uiterlijke verschillen met de hier bekende Tiguan bevinden zich uiteraard aan de achterzijde van de SUV. Ter hoogte van de B-stijl loopt de daklijn sterker af dan de reguliere Tiguan. Achterop monteert Volkswagen volledig nieuwe lichtunits, exemplaren die met elkaar verbonden zijn door een over de gehele breedte van de bilpartij lopende lichtbalk. In die strook verlichting valt onder het Volkswagen-logo de modelnaam van de auto af te lezen. Het op deze foto's zichtbare model is gezien het bumperwerk en de 'R' in de grille uitgevoerd als R Line. Zeer waarschijnlijk komt de Tiguan X ook alleen in die sportieve uitmonstering beschikbaar.

De Tiguan X is 4,77 meter lang, 1,86 meter breed en 1,63 meter hoog. Daarmee is deze nieuwe Tiguanvariant 28 centimeter langer dan de Tiguan zoals wij die kennen. Dat houdt verband met het feit dat de Tiguan X gebaseerd is op de Tiguan L, de variant van de Tiguan die in Europa als Tiguan L geleverd wordt. De wielbasis van de Tiguan X komt met 2,79 meter dan ook overeen met die van die verlengde Tiguan. De 'korte' Tiguan heeft een wielbasis van 2,68 meter. De Tiguan X is door de joint-venture SAIC-Volkswagen ontwikkeld en komt met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid níet naar Europa. In China komt de Tiguan X later dit jaar op de markt. De auto komt beschikbaar als 330 TSI en als 380 TSI, maar reken echter niet op vermogens van respectievelijk 330 pk en 380 pk. De 330 TSI is 186 pk sterk, terwijl de 380 TSI het tot 220 pk schopt. Beide benzinemotoren zijn gekoppeld aan een DSG7-automaat.