Volkswagen Taos is nieuwe SUV

Volkswagen heeft een nieuwe SUV gepresenteerd: de Taos. De Taos is een maatje kleiner dan de Tiguan en is eigenlijk minder nieuw dan je zou denken.

Volkswagen heeft al een uitgebreid SUV-gamma en daar komt er nog eentje bij. Wie allergisch is voor hoogpotige modellen kunnen we geruststellen. Deze kersverse Taos wordt namelijk niet aan het Europese, maar aan het Noord-Amerikaanse leveringsgamma toegevoegd. Daar is de auto ook zeker welkom, een compactere SUV dan de Tiguan heeft Volkswagen in onder meer de Verenigde Staten nog niet in het aanbod.

De op het MQB-platform geplaatste Taos is 4,47 meter lang en daarmee heeft hij dezelfde lengte als de Volkswagen Tiguan. Wat -ie dan toevoegt aan het Noord-Amerikaanse leveringsgamma? Toch wel iets. In de Verenigde Staten is de Tiguan namelijk alleen leverbaar als 23 centimeter langere Tiguan 'Allspace', al heet die auto er simpelweg 'Tiguan'. De wielbasis van de Taos bedraagt 2,69 meter.

Hoewel de Taos voor de Amerikaanse consument helemaal nieuw is, is de auto dat zelf minder. De Taos bestaat als Tharu namelijk al enkele jaren in China, al heeft Volkswagen de auto voor zijn Amerikaanse debuut een ander front gegeven. We zien een gewijzigde grille die aan de onderkant rond afloopt en enigszins doorloopt onder de koplampen. Die koplampen zijn ook niet identiek aan die van de Chinese Tharu en hebben een modernere lichtsignatuur. Opvallend is de verlichte ledstrip in de grille die de kijkers optisch met elkaar verbindt. Op de gefacelifte Arteon zagen we dat al eerder en ook de ID.4 komt met zo'n lichtbalk in de neus. Ook achterop zijn er verschillen met de Tharu te zien. De verlichting heeft hier een andere indeling en met zijn rondere vormen oogt de achterbumper iets speelser. Het is goed mogelijk dat de Tharu op termijn dezelfde neus- en bilpartij krijgt als deze Taos.

Het interieur zal voor niemand een grote verrassing zijn. Het geheel oogt precies zoals je dat in een SUV-achtige van Volkswagen verwacht. Opvallend is dat het dashboard identiek is aan dat van de Chinese Tharu, al geeft Volkswagen de Taos een moderner infotainmentsysteem met een 8-inch display. Op de motorenlijst komt een 1,5-liter grote geblazen TSI te staan, een 160 pk en 250 Nm sterke viercilinder die bij de voorwielaangedreven versies is gekoppeld aan een achttraps automaat. De vierwielaangedreven Taos krijgt een DSG7-transmissie.

Naar Europa komt de Taos niet en dus blijft het SUV-aanbod van Volkswagen hier ongewijzigd. Dat betekent niet dat het merk voor de Europese markt geen nieuwe cross-over in het vat heeft zitten. In de tweede helft van volgend jaar komt de Nivus namelijk naar ons deel van de wereld.