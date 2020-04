Volkswagen Tayron X is nieuwe coupé-SUV

Het Chinese Volkswagen-gamma is zeer uitgebreid én vrij lastig te doorgronden. Op SUV-gebied heeft het merk namelijk de Tacqua in de aanbieding, een verlengde versie van de T-Cross die in China gewoon naast de hier bekende versie wordt verkocht. Hoger op de statusladder staat de T-Roc, een auto die daarboven de hier onbekende Tharu boven zich moet dulden. Die Tharu moet zijn meerdere weer erkennen in de Tayron en het is die SUV waar Volkswagen nu een coupéversie van introduceert: de Tayron X.

Eerlijk is eerlijk: de komst van de Tayron X is geen verrassing. In april vorig jaar liet Volkswagen in Sjanghai onder meer de SUV Coupé Concept zien, een vooruitblik op de Tayron met sterker aflopende daklijn. Later doken patenttekeningen op waarmee de komst van een op papier sportiever ingestelde Tayron werd bevestigd. De Tayron X is de tweede Coupé-SUV die Volkswagen in China aanbiedt. Het merk heeft in de vorm van de Teramont X namelijk al een dergelijke variant van de hier niet leverbare Teramont op de menukaart staan. De door samenwerkingsverband FAW-Volkswagen te produceren Tayron X lijkt standaard uitgerust te worden met R-Line-opsmuk en heeft niet alleen bovenaan de achterruit een spoiler, ook onderaan de ruit nemen we een opgeplakte lip waar. Onder het Volkswagen-logo op de achterklep is de modelnaam af te lezen. De achterlichten hebben een opmerkelijke X-signatuur en de achterbumper wordt opgeleukt met twee chroomkleurige delen die de suggestie moeten wekken dat de Tayron X vier uitlaateindstukken heeft.

De Tayron X is 4,64 meter lang, 1,86 meter breed en 1,66 meter hoog. Tussen de voor- en achteras bevindt zich een afstand van 2,73 meter. Hoewel de wielbasis identiek is aan die van de reguliere Tayron, is de X-versie wel vijf centimeter langer. De hoogte en breedte zijn gelijk aan die van zijn conventioneler ingestelde zustermodel. Op de motorenlijst komen waarschijnlijk alleen de krachtigere benzinemotoren te staan: de 186 pk en 320 Nm sterke geblazen 2.0 en een tot 220 pk en 350 Nm opgekrikte variant van die tweeliter. Afbeeldingen van het interieur zijn er vooralsnog niet, maar de werkplek van deze Tayron X zal niet sterk afwijken van die van de reguliere Tayron (foto 4).

De reguliere Tayron staat een stapje boven de al genoemde Tharu in de Volkswagen-showrooms. De Tharu is in feite een Seat Ateca waar Volkswagen in China een Volkswagen-kruidenmix overheen heeft uitgestrooid. De marginaal grotere Tiguan en diens verlengde Tiguan L (Allspace)-versie staan in China weer boven de Tayron ingedeeld. Waarom er zoveel overlap is tussen de modellen? Volkswagen houdt er in China diverse joint-ventures op na, bedrijven die min of meer los van elkaar opereren. Zo worden de Tharu en Tiguans door SAIC Volkswagen geproduceerd, terwijl de Tayron weer een product is van FAW Volkswagen.