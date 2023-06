Volkswagen Passat (1987) - Liefhebber Gezocht

Eerder deze maand stonden we in In het Wild nog stil bij een Opel Ascona C hatchback, nu plempen we een regelrechte concurrent op je beeldscherm. Een zo op het oog keurige Volkswagen Passat B2 hatchback, waar we gelijk even de volgende vraag achteraan schuiven: kun jij je nog herinneren wanneer je er voor het laatst zo eentje tegenkwam? En als dat al zo is, was het dan ook zo'n nette? Ja, foto's kunnen bedriegen, maar hier lijkt toch wel een (op de wielen na) bijna verdacht strakke auto te staan. Een Passat als deze, een doodnormale 1.6 CL, heeft eigenlijk op geen enkele wijze een liefhebbersstatus weten te vergaren. Bijzonder dus dat de inmiddels 36-jarige middenklasser het zo knap tot deze leeftijd heeft geschopt.

Hoe 'm dat gelukt is? Nou, het lijkt erop dat de eerste eigenaar van deze uit Duisland geïmporteerde Passat de auto tot 2004 in bezit heeft gehad, want de auto is vanaf nieuw tot dat jaar bij dezelfde dealer in Hamburg in onderhoud geweest. Daarna houdt de gedocumenteerde historie in het onderhoudsboekje op, zo lijkt het. Er is in die jaren in elk geval erg weinig met de auto gereden, want in 2004 stond de teller op 22.833. De 116.400 van een jaar eerder lijkt ons, gezien het verloop daarvoor, een schrijffout. Dat zal 16.400 zijn geweest.

In de afgelopen twintig jaar heeft de Passat, als de huidige tellerstand klopt, slechts een krappe 60.000 km erbij gereden. Nu geeft de teller immers 81.000 km aan. Hoewel weinig rijden niet per definitie goed is voor een auto, verklaart het waarschijnlijk wel waarom deze Passat optisch nog fris is. Volgens de aanbieder is ook het technische verhaal in orde. Dat is natuurlijk nog wel even een nadere inspectie waard, zeker omdat er een vraagprijs van €4.950 aan hangt. Als hij zo goed is als het lijkt, dan snappen we de hoge inzet, al blijft het dan de vraag of er iemand is die de Passat een bod in die richting waard vindt. Een betere kans om een leuke Passat B2 te kopen komt alleen waarschijnlijk niet snel.