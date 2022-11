'Volgende Maserati Quattroporte alleen als EV'

In 2024 komt de volgende en alweer de zevende generatie van de Maserati Quattroporte op de markt. Dat die een slagje kleiner zal zijn dan de huidige, wisten we al. Wat we nog niet wisten, is dat hij er alleen als EV komt. Dat zegt Maserati-prominent Massimo Capaldi tegen Autocar. De auto moet concurreren met elektrische sedans uit zowel het topsegment als uit het segment van bijvoorbeeld de Mercedes-Benz EQE en zodoende nieuwe Maserati-klanten aanspreken. Qua afmetingen zit de volgende Quattroporte dan ook tussen de huidige en de Ghibli in. Laatstgenoemde verdwijnt in 2024 van het toneel, dus is de Quattroporte vanaf dan weer de enige sedan in de line-up van het merk.

Hij deelt zijn basis met de nieuwe GranTurismo en GranCabrio. Hoewel die auto met zowel benzinemotor als elektromotoren leverbaar wordt, kiest Maserati er bij de Quattroporte voor om alleen de EV-aandrijflijn aan te bieden. In de GranTurismo en GranCabrio is die goed voor 761 pk, al zal dat naar verwachting bij de Quattroporte - vanwege zijn positionering in het modellengamma - wat minder zijn.

Ambitie voor 2030

Met de zevende Quattroporte zet Maserati een volgende stap in zijn ambitie om per 2030 alleen nog maar elektrische auto's te leveren. Van de huidige Grecale (op hetzelfde platform als de Stelvio) en MC20 komen evengoed volledig elektrische varianten - en van de aanstaande GranTurismo en GranCabrio eveneens. Het lijkt er nu op dat de Quattroporte het eerste model van het merk wordt dat alléén als EV op de markt komt. We verwachten ergens in 2023 de eerste beelden te zien.