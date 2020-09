Officieel: Maserati MC20

De auto waar liefhebbers al maanden naar uitkijken is nu eindelijk officieel gepresenteerd: dit is de Maserati MC20.

Vanavond presenteert Maserati in thuisbasis Modena alsnog z’n sportiefste model in jaren. De nieuwkomer brengt bovendien de naam ‘MC’ terug, een lettercombinatie die sinds Enzo Ferrari-broertje MC12 een magische klank heeft. Zo heftig als die hypercar is de nieuwkomer niet, maar de Maserati MC20 is wel een sportauto met middenmotor. Dat is een configuratie die bij Ferrari een vast onderdeel van het gamma is, maar bij Maserati slechts sporadisch werd ingezet. Als relatief compact model met een achter de voorstoelen geplaatste V6 is de vergelijking met de Merak uit de jaren ’70 snel gemaakt.

Nettuno

De V6 in kwestie is een geheel nieuwe, door Maserati zelf ontworpen motor. De Maserati MC20 krijgt een 3,0-liter zescilinder met twee turbo’s en twee bougies per cilinder, goed voor 630 pk en 730 Nm. Het maximumkoppel komt bij 3.000 toeren vrij, maar de toerenbegrenzer treedt pas bij 8.000 toeren in werking. Maserati gaat er prat op dat de motor van de MC20 is voorzien van uit de F1 afkomstige techniek. De belangrijkste daarvan is een techniek die Maserati ‘Pre-chamber combustion’ noemt, waarbij de verbranding in een aparte ruimte naast de gebruikelijke verbrandingsruimte plaatsvindt. Er is echter meer. Zo is het Nettuno-blok ook voorzien van een zogenaamd dry-sumpsysteem. Daardoor blijft een traditioneel oliecarter achterwege en kan de V6 extra laag in de auto worden geplaatst, wat een lager zwaartepunt en dus – in ieder geval in theorie – een beter rijgedrag oplevert.

Rustig

Net als de Merak en V8-broertje Bora heeft de Maserati MC20 een voor een auto van dit kaliber relatief strak en rustig gelijnde koets. Zoals gisteren al duidelijk werd, ontbreken de opvallende luchtinlaten en spoilers die bij Ferrari wel lange tijd het beeld bepaalden. In plaats daarvan zijn de noodzakelijke toevoegingen voor aerodynamica en motorkoeling zoveel mogelijk opgenomen in het ontwerp. Het gladde design wordt mogelijk gemaakt door de uitgekiende aerodynamica. Het benodigde spoilerwerk is ondergebracht onder de auto, zodat de bovenkant z’n opgeruimde karakter kan behouden.

Mede dankzij een carbon monocoque is de MC20 voor een auto van dit kaliber behoorlijk licht. Maserati belooft een gewicht van minder dan 1.500 kg. Het sprintje van 0 naar 100 is dan ook in 2,9 tellen achter de rug, bij een topsnelheid van ‘meer dan’ 325 km/h.

Vlinderdeur

Wel opvallend zijn de vleugeldeuren, die de MC20 meteen geschikt maken voor op de spreekwoordelijke poster boven het bed. De deuren zijn van het specifieke type ‘vlinderdeur’ en openen dus schuin naar voren. Dit is de eerste Maserati met zulke deuren, want zelfs de MC12 moest het zonder doen. Achter de vleugeldeur is een functioneel, maar niet spartaans interieur te vinden. Maserati belooft dat de MC20 weliswaar vooral erg sportief is, maar daarvoor niet alle comfort en luxe opoffert. Deze zaken worden ook als typisch Maserati gezien, dus lijkt het erop dat de MC20 een zekere mate van dagelijkse bruikbaarheid zal bieden.

Uitstel

Het coronavirus gooit roet in nagenoeg al het eten, dus ook in dat van Maserati. De auto die je hier ziet had al in mei onthuld moeten worden tijdens een groots evenement, maar dat feest ging mooi niet door. Om het volk zoet te houden (brood en spelen?) werd de teasercampagne dan maar flink uitgesteld. Ook details over de motor waren al bekend, dus er is al heel wat over de MC20 gezegd en geschreven. Wie dat allemaal terug wil lezen, moet zeker even hier kijken.

AutoWeek is aanwezig bij de grootse festiviteiten rondom de onthulling van de MC20. Meer specifieke informatie en interessante achtergronden volgen ongetwijfeld, dus houd de site goed in de gaten.