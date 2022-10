Nieuwe Maserati GranCabrio maakt testronde

Begin oktober presenteerde Maserati de compleet nieuwe GranTurismo. Die nieuwe Maserati GranTurismo was meer dan welkom, zijn voorganger werd immers in 2007 op de markt gebracht en werd in 2019 al uit productie genomen. De vorige GranTurismo had in de vorm van de GranCabrio ook een open broertje en ook dat model blijft niet zonder opvolger. We kunnen je de nieuwe GranCabrio nu voor het eerst in testkostuum laten zien.

De Maserati GranCabrio volgt het concept van de nieuwe dichte GranTurismo. Dat betekent niet alleen dat het model in grote lijnen het design volgt van zijn voorganger, maar ook dat er zowel versies met een benzinemotor als met een elektrische aandrijflijn komen. De nieuwe GranTurismo is er namelijk met 490 pk en 550 pk sterke zescilinders, maar ook als elektrische Folgore.

Die GranTurismo Folgore heeft drie samen 761 pk en 1.350 Nm sterke elektromotoren, goed voor een 0-100-sprint in 2,7 seconden en een topsnelheid van 320 km/h. In de bodem van elektrische GranTurismo ligt een 92,5 kWh accu (83 kWh netto), al is nog niet bekend wat dat voor de actieradius betekent. Deze 800V-aandrijflijn verwachten we ook in de open Maserati GranCabrio Folgore, al is dat gezien de zichtbare uitlaatpijpen niet de versie die op deze foto's voor het eerst te zien is. Dit testexemplaar heeft dus de Nettuno V6 onder de kap. In de tweede helft van 2023 brengt Maserati de nieuwe GranCabrio op de markt.