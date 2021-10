Maserati Quattroporte (2008) - Facelift Friday

In de rubriek Facelift Friday zetten we van een bepaald model het origineel en de gefacelifte versie naast elkaar, waarna we de eenvoudige vraag stellen: welke is mooier?

Zeg ‘Maserati Quattroporte’ en de kans is groot dat niet het huidige, maar de vorige generatie van Maserati’s grote sedan voor je geestesoog verschijnt. De auto in kwestie kreeg in 2008 een facelift, waarbij op subtiele wijze eigenlijk alles anders werd.

Natuurlijk, aan welke Quattroporte je als eerste denkt hangt vooral af van je leeftijd. Toch denken wij dat de vijfde generatie, die in 2004 verscheen, een wat memorabeler auto is dan de huidige. Dat komt in de eerste plaats doordat de huidige Quattroporte zijn status als vierdeurs Maserati moet delen met de kleinere en populairdere Ghibli, waarop-ie ook nog eens sterk lijkt. Bovendien was de vorige generatie van het model een enorme revolutie ten opzichte van de Quattroporte daarvoor. In plaats van een rechtlijnige, bonkige sedan stond er in 2004 ineens een sierlijk gelijnde vierdeurs met een laag profiel en afgeronde vormen.

Weinig concurrentie

Met dat design kreeg Maserati vele handen op elkaar, al zijn er kwade tongen die beweren dat de achterkant wat op die van een Daewoo Nubira lijkt. De grote grille, kleine koplampen en hoge schouders maakten ‘m in ieder geval duidelijk sportiever dan de sedans van de concurrentie, voor zover die er in 2004 al was. Later zou de Maserati in het segment der luxueuze topsporters-met-achterdeuren onder meer de Aston Martin Rapide en Porsche Panamera aantreffen, maar de Quattroporte was er, ook als we ons beperken tot deze generatie, duidelijk eerder.



Puntiger

Vier jaar na zijn introductie presenteerde Maserati een gefacelifte versie. Op het eerste gezicht veranderde er niet zoveel. We zien min of meer dezelfde indeling van het front, met een nog altijd vrij grote en laaggeplaatste grille. Dat de post-2008-editie in de praktijk toch heel anders oogt, komt doordat simpelweg vrijwel alles net even anders is. De koplampen zijn groter en puntiger, het breedtepunt van de grille zit op een andere plek, de accentlijnen van de bumper zijn hoger en het front is als geheel net even strakker. Daardoor lijkt de Maserati zelfverzekerder en absoluut ook moderner, daarbij geholpen door nieuwe verlichtingstechniek voor koplampen en (led-)achterlichten.