'Maserati neemt afscheid van Ghibli, nieuwe Quattroporte kleiner'

Maserati heeft op dit moment nog twee sedans in het aanbod: de Ghibli en de Quattroporte. Vanaf 2024 gaat dat echter veranderen. Dat stelt Grant Barling, topman van de Australische tak van Maserati, tegenover Drive. De Ghibli houdt dat jaar namelijk op te bestaan en de volgende Quattroporte neemt in 2025 deels diens plaats in. Daarnaast stopt Maserati in dat jaar met de productie van de V8.

Het gaat niet zo best met de verkoop van de sedans van Maserati. In een markt die in toenemende mate draait om SUV's, neemt de populariteit van de Ghibli en Quattroporte behoorlijk af. Het helpt daarnaast niet mee dat de twee modellen in de basis al meegaan sinds 2013 en sindsdien slechts relatief milde updates hebben gekregen. Maserati gooit het roer dus om. In 2024 gaat de Ghibli uit productie en komt het aan op de nieuwe Quattroporte, die een jaar later op de markt komt. Dat zal dan de enige sedan zijn in het aanbod van de drietand. "De Ghibli zal vervangen worden door de Quattroporte", aldus Barling. "De nieuwe Quattroporte krijgt dus het formaat van de Ghibli."

Die stap betekent dus dat de Quattroporte ongeveer gaat krimpen tot het formaat van de vorige generatie, die in 2004 op de markt kwam. De huidige Quattroporte is namelijk 5,26 meter lang, terwijl de vorige generatie 5,09 meter lang was. De huidige Ghibli meet 4,97 meter in de lengte, dus dat ontloopt elkaar niet veel. De verkoopcijfers vormen overigens de reden voor de krimp van de Quattroporte. In het segment van de Quattroporte krijgt Maserati volgens Barling hardere klappen dan in dat van de Ghibli, dus loont het voor het merk om het segment van de topsedans vaarwel te zeggen. Waarom Maserati dan kiest voor de naam Quattroporte in plaats van Ghibli wordt niet duidelijk, maar vermoedelijk heeft dat iets te maken met de historische waarde. Waarschijnlijk wordt de Quattroporte ondanks zijn kleinere formaat ook weer hoger in de markt gepositioneerd dan de Ghibli.

Een elektrische Quattroporte?

Naast het nieuws over de nieuwe Quattroporte en het verdwijnen van de Ghibli zegt Barling terloops dat Maserati in 2024 ook stopt met het leveren van de V8. Die 530 pk sterke krachtbron gebruikt het merk momenteel in de Trofeo-versies van de Ghibli, Levante en Quattroporte. Dat is op zich een logische stap, aangezien Maserati vanaf 2030 volledig elektrisch wil zijn. De nieuwe Maserati GranTurismo Folgore is de eerste stap in die richting, in 2023 introduceert het merk een elektrische variant van de Grecale. Ook staat een elektrische versie van de MC20 op het programma. Het zit er dik in dat de Quattroporte het vierde elektrische model van Maserati wordt en op één van de nieuwe STLA-platformen van moederbedrijf Stellantis komt te staan. Dan zou de Quattroporte een mooie concurrent zijn voor de Porsche Taycan en Tesla Model S.

Het zou ook kunnen dat Maserati net als bij de GranTurismo, Grecale en MC20 eerst een tussenstap doet en de nieuwe Quattroporte aanbiedt met zowel verbrandingsmotoren als een elektrische aandrijflijn. Dat is vooralsnog echter koffiedik kijken. De komende jaren zal Maserati het eerst moeten hebben van de elektrische GranTurismo en Grecale, de huidige Ghibli en Quattroporte hebben ook nog even te gaan tot hun pensioen.