Vijf vierwielige kerstcadeautjes voor minder dan €1.000

Je kunt natuurlijk een paar sokken, een doos doucheartikelen of een gepersonaliseerde borrelplank cadeau geven met kerst, maar misschien kun je ook wat geld bij elkaar leggen om iemand die het nodig heeft een heuse auto cadeau te doen? We schotelen vijf occasions voor die vast nog wel wat leven in zich hebben en allen minder dan €1.000 kosten.

2022 was voor veel mensen een financieel uitdagend jaar. Hoge brandstofprijzen, dure boodschappen, energiekosten die door het dak schieten. Komend weekend is de perfecte tijd om iemand die het zwaar heeft gehad eens even flink te verrassen. Misschien ken je wel iemand die graag een eigen auto zou willen, maar daarvoor niet de middelen heeft. Hoe leuk zou het zijn om diegene te verrassen met een goedkope, maar waarschijnlijk nog prima auto? En anders kun je hem altijd jezelf nog cadeau doen, mocht er iets tussen zitten. Ze passen, op de Wagon R+ en Move na, bijna onder de kerstboom!

Renault Twingo - €699

Een Renault Twingo kan niet ontbreken in dit lijstje. Guitig, betrouwbaar en voor zijn leeftijd nog steeds leuk om te zien. Het blijft een sterk ontwerp. Dit exemplaar heeft bovendien een vrij rustig leven gehad, op helaas wat schade op de rechterflank na. Voor de rest oogt het gele kleintje helemaal niet zo gek. En voor dat geld ...

Citroën Saxo - €950

Het scheelt niet veel, maar met deze Citroën Saxo heb je toch wel wat meer auto in handen dan met een Twingo. Hij is wel ietsje ouder en heeft iets meer gelopen. Het zit allemaal vrij eenvoudig en hufterproof in elkaar en bovendien oogt het zeker vanbinnen nog als een nette auto. Het is ook nog eens een lekker burgerlijk uitgevoerde 1.1, dus de kans is niet zo groot dat deze stiekem een keer de Saxo Cup heeft nagedaan.

Daihatsu Move - €950

Ken je toevallig iemand met een zwak voor Daihatsu's, Kei-cars of de outcasts van autoland? Of iemand die gek is op al die dingen, zoals collega Lars Krijgsman die zelf ook een Daihatsu Move heeft? Zoek niet verder! Deze Daihatsu Move is precies datgene, waarmee je diegene waarschijnlijk heel blij maakt. Of (vanwege de makkelijke instap) een tante op leeftijd of je oma, want Lars is waarschijnlijk één van de weinige Move-rijders in ons land die na 1960 is geboren.

Suzuki Wagon R+ - €999

Zet je diezelfde tante of oma liever in een iets modernere auto die verder wel redelijk in de geest van bovenstaande Move is? Dan kom je al snel uit op een Opel Agila of zijn Japanse tweelingbroer, de Suzuki Wagon R+. Hier hebben we zo'n Suzuki te pakken, die niet alleen wat volwassener aanvoelt maar ook minder roestgevoelig is dan een Move. In dit geval ook nog voorzien van een trekhaak, maar hang er geen tandemasser aan.

Nissan Micra - €999

Wat een frisse verschijning is zo'n late Nissan Micra van de tweede generatie eigenlijk nog, hè? Heldere koplampjes, meegespoten bumpers, een kleurrijk interieur, helemaal goed. De lakschurft op de achterklep is jammer, maar voor de rest ziet het er niet al te gek uit voor zijn leeftijd. De kilometerstand van 114.756 is ook dik in orde en er zitten nog wat maandjes apk op.