Alfa Romeo komt eindelijk met een opvolger voor de Giulietta . Hoog tijd dus om zo'n Alfa Romeo Giulietta op het occasionpodium te tillen. En wat weerhoudt ons er dan van om daarvan de met afstand sportiefste versie uit te kiezen? We presenteren: een Alfa Romeo Giulietta Quadrifoglio Verde, compleet met 240 pk en een flinke dosis Italiaans karakter.

Alfa Romeo moet het al zes jaar zonder hatchback in het C-segment doen. Dat betekent dat auto's als de Audi A3, BMW 1-serie en Mercedes-Benz A-klasse al jaren geen Italiaans tegengas krijgen. Hoe anders was dat toen zowel de Alfa Romeo Giulietta als de laatste Lancia Delta nog te koop waren. Ongeacht of ze beter waren dan hun Duitse tegenspelers, boden ze in ieder geval een eigen karakter. Al was het maar dankzij de – zeker in het geval van de Delta – avantgardistische vormgeving. Die Delta komt later vast nog wel voorbij. Voor nu richten we ons op de laatste Alfa Romeo Giulietta in zijn allerspeelste vorm.

Dan hebben we het natuurlijk over de Alfa Romeo Giulietta Quadrifoglio Verde, de sportieve topversie die in zijn laatste levensfase omgedoopt zou worden tot Veloce. Als enige Giulietta had die hot hatch de 1.742 cc grote viercilinder, die bij Alfa Romeo als 1750 TBi (Turbo Benzina Iniezione) te boek stond. In deze 'QV' is die turbomotor goed voor 240 pk en 340 Nm; eerder bracht de machine 235 pk op de been. Die 240 temperamentvolle paarden vonden hun weg via een zestraps automaat met dubbele koppeling naar de voorwielen. Met 240 pk was de top-Giulietta sterker dan een Volkswagen Golf GTI (220 pk), maar niet per definitie sneller. Hoe dan ook: we kijken niet cijfers achter de komma. Wie een Giulietta Quadrifoglio Verde of Veloce overweegt, is vast niet geïnteresseerd in de 'typisch Duitse' Golf, net zo min als dat andersom het geval is. Met een 0-100-tijd van 6,8 seconden is de Giulietta ronduit snel.

In het uitgebreide occasionaanbod op AutoWeek vind je gebruikte Alfa Romeo's Giulietta Quadrifoglio Verde en Veloce met NAP al vanaf zo'n €6.500. Dan krijg je een occasion uit 2010 met ruim 212.000 kilometer op de klok. Het exemplaar dat wij uitlichten is flink aan de prijs. De verkoper – die de Alfa in de advertentietekst ietwat oneerbiedig omschrijft als een 'door inruil verkregen leuke nette Alfa Romeo Mito' – vraagt er maar liefst €21.950 voor. Daar heeft de kilometerstand van zo'n 75.000 natuurlijk heel wat mee te maken, al kunnen we ons niet aan de indruk onttrekken dat ook de wijze waarop dit exemplaar is samengespeeld invloed heeft op die vraagprijs. Hij is in de kleur Rosso Alfa (of is het toch Rosso Competizione?) gespoten en moet het weliswaar zonder rode of bruine lederen bekleding doen, maar staat wel mooi op origineel en relatief bescheiden 'Turbine'-lichtmetaal met erachter rode remklauwen van Brembo. Alles lijkt volledig origineel. Ook zijn de mat-chroomkleurige delen op de zijspiegels niet vervangen door zwarte kappen, zoals we geregeld zien.

Deze Giulietta Quadrifoglio is gevrijwaard van opzichtig spoilerwerk en onderscheidt zich met zijn QV-badges, chroomkleurige handgrepen op de voorportieren, zijskirts en dubbele uitlaatpijpen van de mindere goden binnen de Giulietta-familie. Vanbinnen trakteert de top-Giulietta je op donkergrijze sierlijsten, aluminium sportpedalen, zwarte hemelbekleding en een met leer bekleed sportstuur met in dit geval witte stiksels (rood kon ook). Maar er is meer. Dit exemplaar is uitgerust met wat Alfa Romeo destijds het 'Pack Premium' noemde. Dat bracht niet alleen adaptieve "bixenonkoplampen" en koplampsproeiers, maar ook een uitgebreid audiosysteem van Bose naar de hot hatch. Nog lekkerder: een groot glazen panoramadak dat zich elektrisch laat openen en en sluiten heeft hij dus ook! De rode Italiaan heeft drie eerdere particuliere eigenaren gehad, waarvan de laatste hem zes jaar in bezit heeft gehad. Word jij de volgende?