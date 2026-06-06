Het was in 1992 even wennen, die extra E. Wanneer je terloops meldde dat je met Carina E op pad ging, kon je omstanders doen geloven dat je een date had met een aangeklaagde drugsbarones of een andere, van criminele activiteiten verdachte dame. Maar nee, zo spannend zou het nooit worden. Hoewel, dat gold niet voor Toyota zelf, dat met de Carina E een reuzensprong naar de Europese markt maakte. De E stond voor ‘Excellence in Europe’, wat erop duidde dat het dit model in Europa liet produceren. In het Verenigd Koninkrijk om precies te zijn, waarmee Toyota in de voetsporen trad van Honda en Nissan. De reden was eenvoudig: de Europese Gemeenschap had Japanse autofabrikanten voor vele jaren quota opgelegd die het met de export naar Europa niet mocht overschrijden. Dat obstakel was zo groot dat dit het optuigen van productiefaciliteiten rechtvaardigde. De Carina E was ook speciaal ontwikkeld voor Europa, zo benadrukten de Japanners, die het model niettemin elders als Corona verkochten.

Concurrentie

De Toyota Carina E was precies de grote middenklasser die de (vooral zakelijke) Europese autokoper zich uitstekend liet smaken. Anders dan zijn voorganger had hij een modern uiterlijk en was hij zo fors gegroeid, dat zelfs vijf volumineuze vikingen én al hun uitrusting er royaal de ruimte hadden. De bestaande zestienkleppers werden opgewaardeerd en dat had een beste impact; de 1.6-basismotor had al 115 pk te vergeven, waarmee de Carina E tot de rapste in zijn soort behoorde.

Verder was er keuze uit een sedan, een liftback en een stationwagon en waren zowel uitrusting als prijsniveau keurig. Die laatste kwalificatie gold eigenlijk voor de Carina E als geheel: een keurige auto, waarin je je de koning te rijk kon voelen, maar allesbehalve opzienbarend. Het was bij elkaar ook niet voldoende om een vuist te kunnen maken tegen de massieve concurrentie: in zijn eerste twee volle verkoopjaren deden de Vectra, 405, Mondeo, 626, Xantia en 3-serie in het Carina-segment stuk voor stuk betere zaken, de Laguna en Primera in 1994 eveneens. Toegegeven, dat waren ook niet de minsten waartegen de Japanse Brit moest opboksen.