Verkoop Chinese auto's in Nederland in twee jaar verdrievoudigd

'De Chinezen komen eraan!' Je hoort het waarschijnlijk al jaren, maar inmiddels zíjn de Chinezen er. In twee jaar tijd is het aantal in Nederland verkochte auto's van jonge Chinese merken bijna verdrievoudigd.

Bovag, RAI Vereniging en RDC maakten onlangs inzichtelijk hoeveel nieuwe personenauto's er in 2022 in Nederland zijn geregistreerd: 312.129 stuks. Steeds meer Chinese fabrikanten wagen zich aan een Europees en dus ook Nederlands verkoopavontuur, wat het interessant maakt om de verkoopcijfers van die relatief jonge uit China afkomstige merken nader te bestuderen.

In 2022 zijn in Nederland 7.624 nieuwe personenauto's van voor onze markt relatief nieuwe Chinese merken verkocht. Ter vergelijking: dat waren er in 2021 nog 4.392 stuks en in 2020 slechts 2.634. Dat betekent dat er in 2022 bijna driemaal zoveel nieuwe Chinese auto's zijn gekentekend als in 2020, het gaat om een groeipercentage van 189 procent. Hierbij moeten we een paar belangrijke kanttekeningen plaatsen.

Allereerst hebben we Volvo en Polestar niet in de berekening meegenomen. Hoewel beide merken in handen zijn van de Chinese gigant Geely en we Geely's Lynk & Co wél meenemen, hebben Volvo en Polestar hun oorsprong echt in Europa liggen. In dit artikel proberen we vooral de trend van de nieuwe Chinese merken in Nederland in kaart te brengen.

Welke merken nemen we dan wél mee die in de statistieken van Bovag, RAI Vereniging en RDC staan? Aiways, BYD, JAC, Lynk & Co, MG, Nio en Xpeng. Hoewel er al Hongqi's in Nederland rondrijden, zijn die niet in de statistieken opgenomen. Dat handjevol Hongqi's E-HS9 zou echter geen enorm verschil in het resultaat opleveren.

Vergeet de weerstand

Hoewel Chinese auto's - in Nederland op de MG E-HS na stuk voor stuk volledig elektrisch - over het algemeen veel waar voor relatief weinig geld bieden, juicht lang niet niet iedereen de opkomst van de Chinese auto in Europa en Nederland toe. De één vindt het om geopolitieke redenen geen goede zaak, de ander vreest voor de wijze waarop Chinese fabrikanten eventueel met gebruikersdata omgaan en de ander vindt ze ronduit lelijk. Weerstand bieden lijkt weinig zin te hebben. Hoewel hun marktaandeel met 2,44 procent van het totaal in 2022 geregistreerde aantal nieuwe personenauto's vrij beperkt is, blijft het daar niet bij. Niet geheel verrassend komt het gros van de toename in het aantal nieuw geleverde Chinese auto's voor rekening van de populaire Lynk & Co 01 en dat vertekent de boel. Maar feit is dat er een lawine van Chinese nieuwkomers in aantocht is.

Sterker nog, we verwachten dat Chinese merken zich dit jaar een nog grotere hap uit de verkooptaart gaan toe-eigenen. Hoewel er in de laatste maanden van 2022 al BYD's, Nio's en Xpengs op kenteken zijn gezet, komt de grootschalige uitrol in 2023 pas echt op gang. De Atto 3 scoort zo te zien al behoorlijk goed. Daarnaast zijn er nog diverse Chinese merken en modellen die naar ons land komen. We noemden al Hongqi, maar we kennen ook Wey, Ora en Zeekr. Marktonderzoeker PwC voorspelde onlangs dat het aantal in China gebouwde auto's dat naar Europa komt in 2025 op jaarbasis al op 800.000 stuks komt te liggen.

Registraties Chinese auto's in Nederland