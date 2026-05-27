Tesla Model 3 achterwielaandrijving 'Standard'
 
Het gaat inmiddels een stuk beter met Tesla, maar nog niet in Nederland

Het ging vorig jaar in Europa helemaal niet zo lekker met Tesla. Dat het succesverhaal van Tesla in Europa zijn laatste hoofdstuk nog lang niet heeft bereikt, blijkt uit de registratiecijfers in Europa.

In 2025 had Tesla in Europa bepaald geen lekker jaar. In de Europese Unie viel het aantal geregistreerde nieuwe Tesla's ten opzichte van 2024 terug van 242.436 naar slechts 150.504 auto's. Een inkakker van maar liefst 38 procent. Ook in Nederland kreeg Tesla vorig jaar een stevige tik. De registraties halveerden in 2025 bijna ten opzichte van een jaar eerder, van 30.082 auto's (2024) naar slechts 16.684 nieuwe Tesla's. Inmiddels gaat het een stuk beter met Tesla.

In de eerste vier maanden van dit jaar zijn in de Europese Unie 67.389 nieuwe Tesla's op kenteken gezet. Dat waren er nog niet zoveel als de ruim 77.000 stuks die in de eerste vier maanden van 2024 op kenteken gingen, maar het waren er wel bijna 62 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar (41.686 stuks). Tesla begon 2026 nog met een magere maand. In januari zijn in de EU slechts 7.187 nieuwe Tesla's gekentekend. In februari ging het met 13.740 stuks een stuk beter (+29 procent) en in maart werden ruim tweemaal zoveel Tesla's geregistreerd als in maart 2025.

In Nederland blijven de prestaties van Tesla nog wel achter bij die van het magere jaar 2025. Er zijn in de eerste vier maanden van dit jaar 3.141 Tesla's geregistreerd, 18 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar. April was juist weer een redelijke maand, met de registratie van 469 nieuwe Tesla's. Dat is 23 procent meer dan in april vorig jaar.

