Zeekr 001: elektrische auto met 1.000 kilometer bereik

De Zeekr 001 is een interessante elektrische auto die na een modeljaarupdate nog iets interessanter wordt. De Zeekr 001 - die eveneens naar Europa komt - is er voortaan ook met een krachtig 140-kWh accupakket dat een actieradius van meer dan 1.000 kilometer mogelijk maakt.

Zeekr is net als Lynk & Co, Volvo en Polestar een merk van de Chinese gigant Geely. Vooralsnog is Zeekr in Europa een onbekende, maar dat duurt niet lang meer. In 2023 komt Zeekr naar Europa. Het merk start zijn Europese avontuur met de Zeekr 001, een elektrische auto die al interessant was, maar door de komst van een enorm accupakket nóg interessanter wordt.

De Zeekr 001 is zelf niet nieuw. De auto werd in 2020 als concept-car van Lynk & Co aan het Chinese publiek voorgesteld en werd in 2021 het eerste productiemodel van Zeekr. De Zeekr 001 was al met 86 kWh en 100-kWh accupakketten te bestellen, waarmee de 001 afhankelijk van de gekozen krachtbron achtereenvolgens maximaal 545 kilometer en 740 kilometer zou kunnen afleggen. Die pakketten blijven behouden, maar Zeekr voegt een derde accupakket aan het gamma toe. Dat heeft een capaciteit van maar liefst 140 kWh en levert de Zeekr 001 een actieradius op van maar liefst 1.032 kilometer. Let wel: dat is gemeten volgens de niet erg nauwkeurige CLTC-methode, maar toch klinkt het veelbelovend.

De krachtigste Zeekr 001 heeft twee samen 544 pk sterke elektromotoren en daarmee zoemt de 4,97 meter lange 001 - die zijn platform deelt met de dit jaar te verschijnen Polestar 4 - in 3,8 seconden naar 100 km/h.