Stelling: 'Mijn volgende auto wordt een Chinese auto'

De gretigheid waarmee de Chinese automerken hun tanden in de Europese automarkt proberen te zetten kent geen grenzen. In korte tijd hebben een hele reeks Chinese merken voet aan Nederlandse wal gezet en daar komen er binnenkort nog een heel stel bij. Wordt jouw volgende auto een Chinese auto? Waarom wel, of waarom niet?

'De Chinezen komen!'. Al jarenlang wordt er geroepen dat de Chinese merken nu echt in groten getale de Europese automarkt zouden gaan bevolken. Brilliance probeerde het in Duitsland en Landwind trachtte de niet bepaald warm ontvangen CV9 in 2010 aan de Nederlandse man te brengen. In een recenter verleden bewees MG met de ZS EV dat Chinese fabrikanten best relevante auto's kunnen bouwen. Die elektrische cross-over leverde bij zijn introductie namelijk veel voor relatief weinig. MG weet van geen ophouden en lanceert het ene na het andere nieuwe model in Nederland. Maar MG is bepaald niet de enige.

In korte tijd is de lijst met (elektrische) Chinese merken die in Nederland te krijgen of binnenkort te krijgen zijn enorm gegroeid. We noemen JAC en Seres, Xpeng, Lynk & Co en Aiways, maar zeker ook Nio, Wey, Ora en zelfs Hongqi dat de de harten van de consumenten wil veroveren. Onlangs werd ook meer duidelijk over de EV's die BYD via Louwman in Nederland gaat verkopen. In de reacties onder nieuwsberichten, tests en video's over auto's van Chinese automerken lezen we geregeld dat lang niet iedereen gecharmeerd is van de Chinese auto-invasie. Hoewel er ook vaak genoeg gezegd wordt dat de Chinese auto's veel voor relatief weinig vinden, vindt de ander de auto's ronduit lelijk. Ook is niet iedereen overtuigd van de bouwkwaliteit, van het aftersalesnetwerk of van de manier waarop de Chinese fabrikanten met gebruikersdata omgaan.

Tijd voor een stemronde, waarbij we de volgende stelling poneren:

'Mijn volgende auto wordt een Chinese auto.'

Kun je je daarin vinden? Waarom wel, of waarom juist niet? Je kunt meerdere antwoorden geven.

Toelichtingen en argumenten kun je in de reacties kwijt. Enneh, zoals altijd geldt: jouw mening hoeft niet die van een ander te zijn. We zitten als het goed is allemaal op AutoWeek.nl omdat we iets met auto's hebben, wees dus een beetje lief voor elkaar en probeer je niet teveel uit de tent te laten lokken.