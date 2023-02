VDL Nedcar wil Evetta en Xbus gaan bouwen

VDL Nedcar is in gesprek met het Duitse ElectricBrands om de productie van de Evetta en de Xbus op zich te nemen. Twee kleine elektrische auto's met een retrojasje. Verder wil VDL Nedcar zijn takenpakket wat veranderen.

Nog altijd is er door VDL Nedcar geen nieuwe opdrachtgever gevonden voor als volgend jaar de deal met BMW ten einde komt. Het is ook alweer even stil als het gaat om gesprekken met potentieel geïnteresseerden, maar daar komt nu een einde aan. VDL Nedcar verklaart in gesprek te zijn met ElectricBrands om de Evetta en Xbus te gaan bouwen. De Evetta is een moderne elektrische reïncarnatie van de BMW Isetta, terwijl de Xbus een compact elektrische personen- of bedrijfsbusje is met een zweem Volkswagen T3 over zich heen. VDL Nedcar zou met de productie daarvan wel een veel kleinere markt gaan bedienen: ElectricBrands heeft voor de Xbus 16.000 bestellingen binnen, voor de Evetta pas 'ruim 1.000'.

VDL Nedcar laat blijken dat het inspeelt op de steeds onzekerder toekomst als autofabriek, door een 'transitie door te maken van onafhankelijke autoproducent naar een brede partner in duurzame mobiliteit'. Concreet betekent dat dat VDL Nedcar in zijn 'Mobility Innovation Centre' wil gaan werken aan nieuwe mobiliteitsoplossingen en dat het de zusterbedrijven van VDL meer zal gaan ondersteunen. Autoproductie lijkt dus niet langer het hoofddoel, maar één van de drie pijlers van VDL Nedcar te worden. Het bedrijf uit Born zegt overigens voor meerdere verschillende opdrachtgevers tegelijk te willen werken aan de assemblage van voertuigen. Bij een eventuele deal met ElectricBrands blijft het niet, als het goed is.