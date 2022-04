De XBus is elektrische alleskunner in Twizy-segment

De Xbus is een voertuig waarop een kampeer- en een transportmodule kunnen worden gemonteerd. Hij is nog geen vier meter lang en hij rijdt 200 km elektrisch. Gaat deze auto echt op de markt komen? We gaan op bezoek bij de start-up uit het Duitse Itzehoe.

Bij sommige auto’s hoop je van harte dat ze het productiestadium gaan halen. De Xbus is geen fancy show car uit Silicon Valley, maar een idee uit Itzehoe. Daar heb je waarschijnlijk nog nooit van gehoord, maar het is een stadje in de Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein en sinds kort de vestigingsplaats van een start-up die een modulaire en lichte, multifunctionele bus wil bouwen. Kritici vinden dat hij eruitziet als een oude bestelbus uit het Oostblok. Maar volgens ons is het lang geleden dat een auto zo vriendelijk naar ons lachte. Hier zijn geen grimmig ogende led-sleuven zoals we die zo vaak zien, maar schattige ronde koplampen en een bijna kinderlijke uitstraling. Echt een auto die sympathie opwekt.

Verschillende uitvoeringen

Deze feelgood-bus komt er in verschillende uitvoeringen: als pakezel voor bedrijven, als auto voor vaklieden, als personenbus met meerdere zitplaatsen voor het gezin en als camper. Slim: afhankelijk van waarvoor je hem gaat gebruiken, kun je de module die de Xbus als een rugzak met zich meedraagt met twee, drie mensen verwisselen. “Noem het geen auto”, aldus Martin Henne. De chef van het bedrijf dat deze sympathieke auto’s bouwt, legt uit waarom zijn baby geen concurrent wil en zal zijn voor de Volkswagen Transporters van deze wereld. Nee, de Xbus valt in hetzelfde segment als de Renault Twizy of - wat recenter - de Microlino, de hedendaagse Isetta uit Zwitserland. De basisuitvoering van de Xbus gaat maar circa 500 kg wegen. Het karretje wordt aangedreven door elektromotoren op de wielen. De actieradius zal circa 200 kilometer gaan bedragen en met de grote accu die tegen meerprijs leverbaar is zelfs 600 kilometer. Maximaal is een snelheid van 100 km/h mogelijk. Laden kan via een huis-tuin-en-keuken-stopcontact of - tegen meerprijs - met een 11 kW snellaadsysteem van het type 2. Standaard krijgt de Xbus ook zonnepanelen op het dak. Voor airconditioning moet je bij­betalen. Airbags zijn straks waarschijnlijk helemaal niet leverbaar. Wel belooft de fabrikant dat de Xbus crashtests ondergaat, ook al zijn die in dit segment helemaal geen vereiste.

Bescheiden prijzen

Door de eenvoudige techniek is de prijs bescheiden. In zijn thuisland kost de basisversie €17.380, de campervariant mag voor minder dan €30.000 mee naar huis. Deze uitvoering wordt leverbaar in een standaardversie en een offroadvariant. Beide zijn net geen vier meter lang en circa 1,65 meter breed. Vierwielaandrijving is in alle gevallen standaard. Het continu vermogen van de vier wielnaafmotoren bedraagt 20 pk, maar kortstondig is er een vermogen van 76 pk mogelijk. Afhankelijk van de opbouw heeft de Xbus een laadvermogen dat tussen de 800 en 1.100 kilo ligt, zo belooft Martin Henne.

Als alles volgens plan verloopt, is er straks keuze uit acht opbouwvarianten. Zelfs een kipwagen staat op de planning. En als je met de Xbus op vakantie wilt, biedt de camping-module twee slaapplekken en een mini-keuken inclusief wasbak, koelkast en kookplaat. Nog dit jaar wil Henne de eerste exem­plaren gaan afleveren. Naar eigen zeggen heeft het bedrijf al 15.000 bestellingen genoteerd, waaronder zo’n 5.000 van particulieren die zelfs een aanbetaling hebben gedaan. En 600 autodealers wachten geduldig tot de productie eindelijk begint. Die nemen dan ook het onderhoud voor hun rekening, in Duitsland althans.

Simpele productie

Inmiddels wordt er al drie jaar gewerkt aan de ontwikkeling van de Xbus. Weliswaar rijdt de ‘auto’ al, maar het gaat daarbij nog om twee prototypen, die met de hand in elkaar zijn gezet in de buurt van Ingolstadt. Ook zijn ze nog voorzien van onderdelen van andere voertuigen, in dit geval van oude Volkswagen-bussen. Het ene exemplaar is een pick-up met dubbele cabine, het andere een besteller met een transportbox met een inhoud van 6.000 liter.

“Op dit moment bouwen we een toeleveranciersnetwerk op”, vertelt Henne. In eerste instantie werd er gezegd dat de productie in Itzehoe zou gaan plaatsvinden, maar inmiddels worden vragen met betrekking tot de productielocatie beantwoord met ‘ergens in Duitsland’.

Het in elkaar schroeven schijnt net zo simpel te zijn als het karretje zelf. “We bouwen geen autofabriek, maar een montagelocatie”, aldus Henne. De productie wordt verzorgd door een ervaren contractfabrikant. Het is de bedoeling dat je de Xbus kunt kopen, leasen of er een abonnement op kunt nemen. Nadat hij 10.000 kilometer heeft gereden, is hij klimaatneutraal. En helemaal aan het einde van zijn leven wordt hij gerecycled, iets wat voor 98 procent mogelijk schijnt te zijn. Eind 2021 maakten Henne en zijn medewerkers een promotie-roadtrip door Europa: Düsseldorf, Frankfurt, Milaan, Parijs, Nice. O ja, en Itzehoe.

Jonge mensen

Wat voor mensen zijn er eigenlijk geïnteresseerd in dit wonderlijke vervoermiddel? “Met de Xbus spreken we ook veel jonge mensen aan die er tot op heden nog niet over hebben nagedacht om een eigen auto te kopen”, aldus Henne. Dat heeft een goede reden. “Deze auto is duurzaam, cool en hij is gedurfd.”

Om in de smaak te vallen bij die beoogde doelgroep zijn er vier usb-aansluitingen in het dashboard aangebracht, en een 10,2-inch touchscreen met Apple CarPlay en Android Auto. Voor het moederbedrijf dat achter de Xbus zit, Electric Brands, is dit voertuig nog maar het begin. Het is de bedoeling dat er later nog andere mobiliteitsoplossingen bij gaan komen. De manier waarop we van A naar B reizen, verandert nu eenmaal, bespeurt Henne. Zodoende zouden ook autodealers de Xbus graag in hun aanbod opnemen. “Ook die bedrijven moeten op een gegeven moment immers gaan veranderen.”

Na afloop van onze kennismaking zouden we de Xbus het liefst knuffelen en het beste wensen. Hij mag dan klein zijn, maar zijn aantrekkingskracht is enorm.