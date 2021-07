eBussy wordt XBus

In 2020 maakten we digitaal kennis met de eBussy, een product van het Duitse Electricbrands. Het even aandoenlijke als elektrische busje droogt op als de Xbus en krijgt meteen Nederlandse prijzen mee.

De Xbus is een interessant geval. Het gaat om een hele familie van kleine, elektrische bestellers in allerlei varianten. Dat gaat met losse ‘modules’. Standaard is de Xbus een ‘Freedom’, wat vermoedelijk betekent dat je een eigen opbouw kunt gebruiken. Met losse modules is het schattig ogende apparaat echter ook om te toveren in een personenbus, een ‘kipper’, een bakwagen, een gesloten bestelbus, een pick-up met dubbele of enkele cabine en met of zonder rek achterop en zelfs een compacte camper.

Daarnaast is de Xbus er in een reguliere en een iets hogere en ruigere off-road-variant. De Xbus is 3,95 meter lang, 1,63 meter breed en 1,96 meter hoog. Vrij kort, smal en hoog dus. Er is ook een off-road-variant die met 2,04 meter nog wat hoger is. In alle gevallen worden alle wielen aangedreven, want de Xbus beschikt over -jawel- een elektromotor voor ieder wiel. Vier stuks dus. Samen zijn ze goed voor zo’n 80 pk, dus reken er niet op dat het daarmee een snelheidsmonster wordt. Met een top van ‘meer dan 100 km/h’ is het echter ook geen elektrische brommobiel. Het is daadwerkelijk een auto, waarmee je dus ook gewoon de snelweg op kunt.

De grote vraag is natuurlijk hoe lang je dat vervolgens kunt volhouden. Ook dat hangt sterk af van de gekozen uitvoering, want Electricbrands biedt heel veel flexibiliteit op het gebied van accu’s. Standaard krijgt de Xbus 8 accu’s mee, goed voor een totaal van 10 kWh. Daarmee moet je bij gemengd gebruik ‘tot 140 km ver’ kunnen komen. Wie echter opteert voor het volledige pakket, krijgt maar liefst 30 kWh. Daarmee zou een bereik van meer dan 400 km ineens mogelijk moeten zijn en is de Xbus op papier een zeer bruikbare EV. Bovendien zijn de accu’s ook later toe te voegen en eenvoudig te verwijderen, wat door Xbus als een alternatief voor snelladen wordt gepresenteerd. Laden gaat standaard met een 1-fasenlader en 3,6 kW, maar kan optioneel worden ‘opgevoerd’ naar 3-fase en 11 kW.

De 'Freedom'

Volgend jaar rijden

De Xbus wordt geïntroduceerd in een groot aantal Europese landen en de eerste kopers moeten in 2022 met het eigenwijze ding kunnen wegrijden. Er is zelfs al een configurator beschikbaar, waarmee geïnteresseerden hun favoriete Xbus kunnen samenstellen en eventueel een bestelling kunnen plaatsen. In Nederland, België, Luxemburg en Portugal wordt de Xbus-import verzorgt door GWI Auto. Marnix Benink van GWI meldt dat er voor ons land al een dealernetwerk is uitverkoren, maar de verkoop geschiedt ook via internet. De dealers zijn dan ook vooral vertegenwoordigers, want Elekctricbrands verkoopt de Xbus direct aan de koper.

Prijzen zijn er ook al, en volgens GWI zijn die waarschijnlijk definitief. De vanafprijs inclusief Nederlandse BTW komt volgens de configurator op €17.672, voor een ‘Freedom’ met het kleinste accupakket. Een gesloten besteller is er vanaf €21.922, net als de personenversie. De camper kost zonder opties krap 30 mille. Voor specifieke prijsinformatie verwijzen we graag door naar de configurator, want met alle beschikbare opties en modules vermoeden we dat iedere Xbus anders zal zijn.